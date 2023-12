Deutsche TV-Quoten 2023: ZDF ist Gesamtsieger

Das ZDF ist 2023 erneut quotenstärkster Fernsehsender Deutschlands gewesen. Der Privatsender RTL und die Dritten Programme haben aber im Gesamtpublikum spürbar zugelegt. Mit einem Marktanteil von 14,6 Prozent lag das Zweite zum Stand 28. Dezember an der Spitze - zum zwölften Mal in Folge. Die durchschnittliche Einschaltquote des ZDF-Hauptprogramms lag somit exakt auf dem Vorjahresniveau.

Auf Platz zwei bei den Zuschauern und Zuschauerinnen ab drei Jahren folgen die Dritten Programme der ARD, die zusammengenommen 13,8 Prozent erreicht haben, also 0,4 Prozentpunkte mehr. Dahinter landete das Erste mit 11,9 Prozent (minus 0,4 Punkte). Viertplatzierter im Gesamtpublikum war RTL als stärkster Privatsender mit 7,9 Prozent (plus 0,4). Danach folgen Vox mit 4,7 Prozent (unverändert), Sat.1 gleichauf mit 4,7 Prozent (minus 0,4), Kabel eins mit 3,2 Prozent (plus 0,2), ProSieben mit 3,0 Prozent (minus 0,3), ZDFneo mit 2,6 Prozent (unverändert) und RTLzwei mit 2,4 Prozent (minus 0,2). ZDFinfo erreichte wie im Vorjahr 2022 1,8 Prozent Marktanteil.

In der für Werbeumsätze wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen stellt sich das Bild etwas anders dar. RTL hält sich dort weiter an der Spitze mit durchschnittlich 10,0 Prozent (plus 0,1 Punkte). Es folgen ProSieben mit 7,7 Prozent (minus 0,5 Punkte), Das Erste mit 7,5 Prozent (minus 0,4 Punkte) und das ZDF mit 7,1 Prozent (minus 0,2 Punkte). Vox schauten 6,7 Prozent der Zielgruppe (gleichbleibend), Sat.1 kommt auf 6,5 Prozent (minus 0,1 Punkte), die Dritten auf 6,2 Prozent (plus 0,3 Punkte), Kabel eins auf 4,5 Prozent (plus 0,2 Punkte). RTLzwei erreicht 4,0 Prozent (minus 0,1 Punkte). ZDFinfo mit 2,0 Prozent (minus 0,1 Punkte) und ZDFneo mit 1,9 Prozent (stabil) folgen.

Der designierte RTL-Deutschland-Geschäftsführer Stephan Schmitter sagte laut Mitteilung: "Besonders stolz sind wir, dass RTL in einem extrem wettbewerbsintensiven Umfeld als einziger großer Sender bei 14-59 Marktanteile gewinnt und sich bei 14-49 als einziger Sender einen zweistelligen Marktanteil zurück erkämpft und seinen Vorsprung auf die Nummer 2 damit deutlich ausgebaut hat." ZDF-Intendant Norbert Himmler hatte vor einigen Tagen bilanziert: "Unser Erfolg zeigt, dass wir mit unserem Angebot mitten in der Gesellschaft stehen."