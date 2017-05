Im Streit um die Einführung einer Pkw-Maut in Deutschland hat der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) einen weiteren Punktesieg gegen seine Gegner - unter anderem Österreich - errungen: Die EU-Kommission hat ihr Verfahren gegen Deutschland nun eingestellt, sie sieht in der Refundierung der Maut für die deutschen Autobesitzer keine Ungleichbehandlung von ausländischen Autobahnnutzern.

Österreichs Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) gibt sich aber nicht geschlagen und bereitet nun eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor. "Die Fehlentscheidung der Kommission öffnet der wechselseitigen Diskriminierung zwischen EU-Mitgliedstaaten Tür und Tor", begründete Leichtfried die künftige Vorgangsweise Österreichs.

Allerdings dauert es noch, bis Österreich den Rechtsweg beschreiten kann. In einem ersten Schritt muss Österreich nun die Kommission erneut mit dem Thema befassen. In einem bis zu dreimonatigen Verfahren werden in Folge Stellungnahmen von Deutschland und Österreich eingeholt und gesichtet. Wird die Kommission im Anschluss nicht selbst erneut aktiv, ist der Weg für eine österreichische Klage frei, erklärt Leichtfried das Prozedere.

Österreich kritisiert, dass das deutsche Modell ausländische Autobahnnutzer benachteiligt, weil sie ihren Mautbeitrag - im Gegensatz zu den Deutschen - nicht refundiert erhalten. Deutsche Autobesitzer hingegen erhalten den Mautbetrag mit der Kfz-Steuer gegenverrechnet. Da dieses deutsche Rechenmodell auch ökologische Komponenten hat, sah die EU-Kommission keinen Grund, dieses Modell zu verbieten. Kritiker hingegen meinen, dass das große Deutschland in der Kommission eben etwas mehr Gewicht hat als das kleine Österreich.

Indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit

Leichtfried setzt bei der angestrebten Klage auf ein Gutachten des Europarechtsexperten Walter Obwexer, der eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit sieht, die mit EU-Recht nicht vereinbar sei.

Der Streit hatte das Verhältnis zwischen Bayern - Dobrindt kommt aus der bayrischen CSU - und Österreich zuletzt belastet. Dobrindt reagierte zusehens genervt auf die österreichischen Einwände. Er attestierte seinem Nachbarland eine "Maut-Schizophrenie". Er habe "nullkommanull Verständnis" dafür, dass Österreich selbst Maut kassiere, aber in Deutschland nicht zur Infrastrukturfinanzierung beitragen wolle.

Allerdings erhalten in Österreich die Einheimischen die Maut nicht refundiert. Die Pkw-Maut spülte im Vorjahr 645 Mio. Euro in die Kassa der staatlichen Autobahnholding Asfinag. Der Löwenanteil der Mauteinnahmen stammt allerdings von den Lkw, deren Besitzer im Vorjahr 1,27 Mrd. Euro zahlten. 60 Prozent der Lkw-Mauterlöse kamen von Fahrzeugen mit ausländischen Kennzeichen.

Seehofer: "Projekt positiv erledigt"

CSU-Chef Horst Seehofer hat die Einstellung des Verfahrens der EU-Kommission gegen eine Pkw-Maut in Deutschland begrüßt. Damit habe die Maut nun die Zustimmung auf deutscher und europäischer Ebene, sagte Seehofer am Mittwoch vor einer CSU-Fraktionssitzung im Landtag in München. "Mehr kann eigentlich ein Gesetzesprojekt nicht durchlaufen an positiver Gesamtbeurteilung."

"Und dann muss man als Politiker auch mal zufrieden sein und nicht ständig nachdenken, könnten in fünf Jahren noch irgendwelche UNO-Beschlüsse dagegen gefasst werden oder ähnliches", sagte der bayerische Ministerpräsident und betonte: "Irgendwann muss man im Leben einen Haken machen und sagen: Projekt positiv erledigt."

Dass Österreich eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen das CSU-Prestigeprojekt vorbereitet, nimmt Seehofer gelassen. "Sollen klagen - das ist in einem rechtsstaatlichen Europa jedermanns Recht." Seehofer machte aber deutlich, dass er die Erfolgsaussichten nach der nun erfolgten Zustimmung der EU-Kommission als äußerst gering erachtet.

Seehofer betonte, die Maut finde in Deutschland sehr große Zustimmung in der Bevölkerung. "Die Leute betrachten das als einen Schritt zu Gerechtigkeit, weil wir bezahlen ja auch überall", sagte er.

EU sieht Bedenken ausgeräumt

Die Kommission verwies in ihrer Erklärung am Mittwoch auf die Verabschiedung des Gesetzespakets zur Pkw-Maut Ende März im deutschen Bundesrat. Deutschland habe damit den Bedenken der Behörde wegen einer möglichen Benachteiligung ausländischer Autofahrer Rechnung getragen. "Jegliche Diskriminierung auf Grundlage der Nationalität" sei nun ausgeräumt - nach der Gesetzesänderung können ausländische Fahrer nun günstigere Kurzzeitvignetten kaufen.

"Jetzt ist es auch aus Brüssel amtlich: Die Maut kommt", erklärte Dobrindt. Damit schaffe die Regierung "Gerechtigkeit" auf deutschen Straßen und setze auf das Prinzip: Wer nutzt, der zahlt. "Und keiner zahlt doppelt." Österreichs Verkehrsminister Leichtfried sieht das anders: "Die Fehlentscheidung der Kommission öffnet der wechselseitigen Diskriminierung zwischen EU-Mitgliedstaaten Tür und Tor", erklärte er.

Auch der Verkehrsexperte der Linken-Fraktion im deutschen Bundestag, Herbert Behrens, kritisierte die Entscheidung der Kommission. "Nun werden unsere Nachbarstaaten die Maut vor den Europäischen Gerichtshof ziehen, deren Rechtswidrigkeit selbst juristischen Laien einleuchtet." Auch die Niederlande hatten Ende März angekündigt, sie behielten sich rechtliche Schritte vor. Die Maut soll nach dem Willen Dobrindts in der nächsten Legislaturperiode eingeführt werden.