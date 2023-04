Deutsche Medienhäuser wollen Digital-Umsatz ankurbeln

Die deutschen Zeitschriftenverleger wollen mit mehr Digitalgeschäft und Preiserhöhungen Umsatzrückgänge bei Werbung und Vertrieb abfedern. Für heuer erwartet die Branche aber nur eine durchwachsene Entwicklung, wie am Dienstag aus einer Umfrage des deutschen Medienverbands der freien Presse (MVFP) hervorgeht.

Deutlichen Umsatzsteigerungen bei Bezahlinhalten ("Paid Content" plus 17 Prozent), im digitalen Werbegeschäft (plus 16 Prozent), im Digital-Vertrieb (plus 12 Prozent) sowie bei Veranstaltungen (plus 14 Prozent) stehen demnach erwartete Rückgänge im Print-Werbegeschäft von minus 3,8 Prozent und minus 3 Prozent im Print-Vertrieb gegenüber.

Um den Umsatz zu steigern, planen laut Umfrage 56 Prozent der deutschen Firmen, neue journalistische Digitalangebote auf den Markt zu bringen, 49 Prozent wollen neue Audioangebote und 31 Prozent neue Videoformate starten. Ein Drittel der Medienhäuser will neue Print-Sonderausgaben und ein Viertel neue periodische Printtitel auf den Weg bringen. 96 Prozent der Verlage planen Preiserhöhungen für ihre Produkte und 87 Prozent wollen die Digitalisierung weiterer Geschäftsbereiche vorantreiben.

Im Geschäftsjahr 2022 blieb der Gesamtumsatz der deutschen Zeitschriftenverlage samt nicht publizistischer Sparten mit 19,3 (2021: 19,4) Mrd. Euro über alle Gattungen - Publikumspresse, Fachpresse und sogenannte konfessionelle (kirchennahe und kirchenfinanzierte) Presse - fast stabil. Für Schwung sorgte das Wachstum der Fachmedien bei Veranstaltungen und Digitalumsätzen. Bei den Publikumstiteln gab es Rückgänge beim Print-Anzeigenmarkt von 3,5 Prozent und im Print-Vertrieb von 4,0 Prozent. Umsatzwachstum beim digitalen Werbegeschäft (plus 10 Prozent), im Digitalvertrieb (plus 15 Prozent) und bei Bezahlinhalten (plus 12 Prozent) konnten die Erlösrückgänge und massiven Kostensteigerungen hier nicht ausgleichen.

In Folge des Ukraine-Kriegs kämpfen die deutschen Verlage mit einer Preisexplosion bei Energie und Papier, wie der MVFP-Vorstandsvorsitzende Philipp Welte sagte. "Bis zu einem Drittel der Titel aus der Welt der Zeitschriften wären in ihrer Existenz bedroht, wenn sich die ökonomischen Rahmenbedingungen nicht ändern sollten." Hier sei die Politik gefordert. "Die weltweit einzigartige Vielfalt journalistischer Zeitschriftenmedien ist ernsthaft gefährdet", betonte der Burda-Manager. Das deutsche Ampel-Bündnis müsse ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen und sich dafür einsetzen, die flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen zu gewährleisten. Hier nur Zeitungen, nicht aber Zeitschriften zu fördern, "wäre ein ordnungspolitischer Irrweg", sagte Welte.