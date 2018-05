Die meisten im EU-Ausland lebenden Deutschen haben sich in Österreich niedergelassen. Rund 182.000 Bundesbürger lebten laut EU-Statistikbehörde Eurostat im vergangenen Jahr im Nachbarland, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Als mögliche Gründe führten die Statistiker neben der räumlichen Nähe die fehlende Sprachbarriere an.

Insgesamt lebten den Angaben zufolge rund 871.000 Deutsche im EU-Ausland. Nach Österreich folgte an zweiter Stelle das Vereinigte Königreich mit rund 147.000 Bundesbürgern. Beliebt war auch Spanien, dort waren den Angaben zufolge rund 141.000 Deutsche gemeldet.