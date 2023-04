Deutsche Außenministerin Baerbock beginnt China-Reise

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock beginnt an diesem Donnerstag (ca. 8.00 Uhr) in der Hafenstadt Tianjin ihren Antrittsbesuch in China. In der Stadt südöstlich der Hauptstadt Peking will die Grünen-Politikerin unter anderem den Unterricht an einer Pasch-Partnerschule besuchen und ein deutsches Unternehmen besichtigen, das Windturbinen produziert. Die zentralen politischen Gespräche sind am Freitag in der Hauptstadt Peking geplant.

Mit dem 2008 vom Auswärtigen Amt gegründeten Pasch-Projekt "Schulen: Partner der Zukunft" werden nach Angaben der Initiative weltweit mehr als 2000 Schulen vernetzt, an denen Deutsch einen besonders hohen Stellenwert hat. Die Pasch-Partner beraten Schulleitungen, Ministerien und Schulen bei der Entwicklung des Deutschunterrichts. Entsandte Expertinnen und Experten betreuen die Schulen vor Ort und unterstützen beim Ausbau des Deutschunterrichts.

An diesem Freitag will Baerbock in Tianjin zunächst gemeinsam mit dem chinesischen Außenminister Qin Gang ein Unternehmen im Bereich der Elektromobilität besuchen. Anschließend wollen beide zusammen mit einem Schnellzug nach Peking fahren. Dort sind unter anderem Treffen mit dem chinesischen Vizepräsidenten Han Zheng sowie dem obersten chinesischen Außenpolitiker und früheren Außenminister Wang Yi vorgesehen. Angesichts der Rückendeckung Chinas für den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine und der Lage um Taiwan dürfte der Besuch eine der diplomatisch schwierigsten Missionen in Baerbocks bisheriger Amtszeit werden.