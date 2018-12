In der neuen RTL-Show "Sylvies Dessous Models" suchte Sylvie Meis nach ihrer Nachfolgerin - und sie hat sie gefunden.

Für ihr eigenes Dessous- und Bademoden Unternehmen "Sylvie Designs" suchte die 40-Jährige im Zuge einer dreiteiligen RTL-Castinshow ihre neue Markenbotschafterin. Persönlichkeit, Auftreten und echte Leidenschaft waren gefragt, um am Ende "Sylvies Dessous Model" zu werden. Die 25-jährige Tahnee dürfte all dies auf sich vereinen, denn sie hat die Sendung für sich entschieden.

© MG RTL D / Sebastian Geyer

Die Schönheit darf nun nicht nur an der Seite ihrer Mentorin Sylvie für deren Dessous werben, sondern gewinnt zusätzlich ein nicht unerhebliches Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. "Ich bin so dankbar. Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen", gesteht Tahnee nach der Verkündung unter Tränen.

© MG RTL D

"Du kamst zum Casting und ich habe sogar Witze gemacht, dass ich für dich ans andere Ufer schwimmen würde. Dann warst du Foto für Foto auf den Punkt", streut Sylvie ihrem Schützling Rosen.

© MG RTL D

30 Mädels hatten es in die engere Auswahl zum Casting nach Hamburg geschafft, die Top 10 durften ein Model-Loft beziehen, im Finale musste sich Sylvie Meis zwischen den Top 6 entscheiden.