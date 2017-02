Economy Class

Wenn es um bedeutende wirtschaftliche Entscheidungen geht, führt oft kein Weg an ihr vorbei: Gemeint ist die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) unter ihrem Generaldirektor, Theodor Thanner. Novomatic wollte die Casinos Austria übernehmen. Die BWB analysierte, verlangte Auflagen, behielt vor Gericht Recht -und der Deal ist vom Tisch.

Nun will ATV-Eigentümer Herbert Kloiber den Fernsehsender an die deutsche ProSiebenSat.1-Gruppe verkaufen. Auch hier analysierte die BWB - und will den Kauf nur unter Auflagen genehmigen.

Das sind zwei Beispiele für die Macht der Wettbewerbshüter, die sich aus ihrer ureigenen Rolle ergeben: zu überprüfen, ob durch Unternehmenszusammenschlüsse das Funktionieren des Marktes beeinträchtigt werden könnte. Jetzt ist die BWB aber auch noch quasi Schiedsrichterin in einem ganz anderen Zusammenhang: Sozialminister Alois Stöger wollte Bankomatgebühren in Österreich verbieten lassen. Finanzminister Hans Jörg Schelling war gegen dieses Ansinnen und beauftragte die BWB, eine Stellungnahme abzugeben. Wieso ausgerechnet die Wettbewerbshüter?

Die BWB hat sich in den vergangenen Jahren viel Know-how bei der Analyse von wirtschaftlichen Zusammenhängen erworben. Die Bankomatgebühr-Stellungnahme entstand nicht abgeschottet am grünen Tisch. Stattdessen wurde zu wesentlichen Punkten eine repräsentative Umfrage unter 1.030 Bankkunden durchgeführt. 36 Banken und Bankomat-Drittanbieter erhielten Fragebögen zur Offenlegung entscheidender Geschäftszahlen. Und es wurden Gespräche mit Ministerien, Aufsichtsbehörden und Kammern geführt.

Das Resultat: Die BWB lehnt ein Verbot von Bankomatgebühren -umfassend begründet - ab, kann sich aber eine Regulierung bestimmter Gebühren, die zwischen Banken und Bankomatbetreibern fließen, vorstellen.



Die Folge: Schelling sieht sich bestätigt. Und da von "Regulierung" die Rede ist, kann auch Stöger politisch damit leben. Thanner wiederum hat eine spannende Analyse eines Geschäftsbereichs vorgelegt, den praktisch jeder Österreicher nutzt, ohne sich näher Gedanken zu machen. Und trotz der Emotionalität des Themas ist seine Behörde weitgehend aus der Schusslinie geblieben.



Derzeit ist übrigens der Chefposten der Wettbewerbsbehörde für die nächsten fünf Jahre ausgeschrieben. Thanner lenkt die Behörde seit 2007 und wird sich wohl erneut bewerben.