Der Frust war groß, die Wut gewachsen, das System morsch geworden. Was folgte, war eine Revolution an den Urnen. Im schlimmsten Fall spült so eine einen Typen wie Donald Trump an die Macht, im besten Emmanuel Macron. Kaum zu Frankreichs Präsident gewählt, krönt er den Siegeszug diesen Sonntag wohl mit einer Zweidrittelmehrheit für seine Bewegung im Parlament. Der Mann, den vor Kurzem noch kaum einer kannte, wird so fast monarchengleich mächtig. Er ist ein Populist, ein geschickter Verführer, ein selbst ernannter Heilsbringer, der am Boden der Tatsachen landen wird - aber dennoch das Beste, was sich Europa erhoffen durfte. Denn die Alternative lautete Le Pen. Wohl auch abgeschreckt vom Wirken des Wütenden im Weißen Haus, hat eine Mehrheit der Franzosen deren wirren Träumen vom EU-Austritt eine Absage erteilt. Für Brüssel ist noch einmal alles gut gegangen.



Und nun muss Schluss sein mit den ständigen Schicksalswahlen. Der nervös-gehetzten Stimmung, die jedes Votum zu einer Frage von Sein oder Nichtsein macht. Eine Union, die immerzu am seidenen Faden hängt, muss den permanenten Krisenmodus überwinden und den Moment Macron für sich nützen. Der hat im Wahlkampf klar auf Europa gesetzt. Seine dezidierte EU-phorie war ihm nicht Hemmschuh, sondern Hilfe, weil er auch ansprach, was in Brüssel falsch läuft. Jetzt braucht es eine EU-weite Verständigung darüber, wie die großen Fragen zu lösen sind. Am besten in einer Art von Konklave, bei dem so lange gestritten wird, bis final geklärt ist, was unter den Mitgliedsstaaten mehrheitsfähig ist und was nicht.

1. Die Finanzen. Wer zahlt, sobald die Briten (sofern sie überhaupt noch wollen) weg sind? Schrumpft mit dem Austritt eines Nettozahlers das EU-Budget und zu wessen Lasten, oder wer kommt für den Ausfall aus?

2. Die Wirtschaft. Macron warb bei den Deutschen für ein 50-Milliarden-Paket, das die Wirtschaft in den schwächelnden Südstaaten ankurbeln soll, und versprach im Gegenzug ausgeglichene Budgets. Ziehen Merkel und die anderen mit oder lassen sie Macron gleich bei erster Gelegenheit im Regen stehen?

3. Die Grenzen. Wie geht es mit Schengen weiter? Kommt ein echter gemeinsamer Schutz der Außengrenzen oder versagt die EU, sodass Nationalstaaten erneut auf eigene Strategien setzen?



4. Die Flüchtlinge. Die Verteilquote funktioniert aus vielerlei Gründen weder jetzt noch in Zukunft. Was sind die Alternativen? Und wie lässt sich angesichts steigender Migrantenzahlen in Italien eine Wiederholung des Sommers 2015 am Brenner verhindern?

5. Die politische Union. Gibt es eine Mehrheit für die immer enger werdende Union oder ist sie als Träumerei für Eurokraten zu begraben?

Der Streit über diese und weitere zentrale Fragen würde heftig, hätte aber auch etwas Heilendes. Am Schluss stünde die Gewissheit über das Mögliche und das Illusorische. Selbst eine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner wäre befreiender als nie endende Debatten über das maximal nicht Erzielbare. Populisten verlören so die Chance, aus nationalen Wahlen EU-Volksabstimmungen zu machen. Und das Zittern, ob sich so ein Moment Macron x-beliebig und allerorts wiederholen lässt, wäre vorbei. Während sich in Washington weiter der Wahnsinn entfalten würde, wäre Europa stärker, geeinter und stünde vor guten Jahren.