Der blinde Passagier

Hochgeschrieben und abgestürzt. In diesen Tagen, die von selbst ernannten oder fremd bestimmten Heilsbringern geprägt sind, ist einem besonders rasch die Luft ausgegangen: Martin Schulz. Im Jänner galt er noch als der Mann, der Merkel vom Thron stoßen könnte. Der brave EU-Bürokrat und Ex-Buchhändler, habe das Zeug, die müde wirkende Langzeitkanzlerin im Herbst abzulösen, hieß es. Selten zuvor rieb man sich beim folgenden Hype so die Augen. Die eingerosteten Sozialdemokraten waren euphorisiert. Deren Ladenhüter Parteibuch fand plötzlich reißenden Absatz. Und St. Martin gefiel sich schnell in der ihm medial zugeschriebenen Erretter-Rolle. So sehr, dass ihm ein Fehler nach dem anderen unterlief.



Der erste geriet gleich zum peinlichsten. Als sich bei einem Parteitreffen der Jubel nicht sogleich einstellen wollte, wurde der Erlöser selbst aktiv. "Fangt doch mal an zu rufen! Martin rufen!“, beschied Schulz den Juso-Funktionären. Worauf diese ihrem Helden umgehend die gewünschte Huldigung erbrachten. Als ein Video dieses Fremdschämvorfalls in Umlauf kam, erhielt die Inszenierung erste Risse. Doch die SPD zeigte sich weiter siegesgewiss. Ergötzte sich an Umfragen, die Schulz gleichauf mit Merkel sahen und in denen die Partei längst vergessene Höhen erklomm. Schulz tingelte fortan im Zug durch Deutschland. Ein Express direkt ins Kanzleramt, erdichteten die Parteistrategen. Und vergaßen, dass der Zugführer bald einem Schlafwagenschaffner glich. Der nahm sich den Kampf für die soziale Gerechtigkeit zum Credo. Ein linker Dauerbrenner, der zündete, auf den aber keine Antworten folgten. Nur anprangern ohne Abhilfe? Zu wenig für eine SPD, die in der Regierung sitzt, und für einen Kandidaten, der formell eine der höchsten EU-Positionen bekleidete. Mensch Martin, was machste? Am liebsten erst mal gar nichts.

Der Schulz-Zug fuhr weiter auf Autopilot. Zwei Landtagswahlen gingen verloren, die reine linke Lehre führte in die inhaltliche Leere. Und nun NRW, Nordrhein-Westfalen, das größte Bundesland, 18 Millionen Einwohner, SPD-Bastion und ein Pflichtsieg für jeden, der Merkel schlagen will. Der Schulz-Zug geriet aufs Abstellgleis, er selbst zum blinden Passagier, der nicht sah, dass die Bürger andere Sorgen als bloß die Verteilungsgerechtigkeit plagen. Jobs, Sicherheit, Integration. Nirgendwo anders in Deutschland ist Versagen so sichtbar wie in NRW. Und selbst ein schaler CDU-Mann konnte so mit einer "Law and Order“-Politik eine eigentlich beliebte SPD-Frau stürzen. St. Martin erwachte, stürzte in die Lok und drehte auf rechts. Erstmals fallen nun Worte wie Abschiebung, Islamist und innere Sicherheit. Der Schaffner als Rechts-Chauffeur? Das können andere wohl besser und glaubwürdiger.