Welcher Geruchskiller wirkt am besten? Diese Frage stellten sich die Tester von Stiftung Warentest. Sie unterzogen 21 Produkte - sowohl Deos als auch Antitranspirante - dem Geruchstest. Hier das Ergebnis.

Insgesamt 21 Produkte wurden laut "spiegel.de" getestet. Darunter 14 Deos und 7 Antitranspirante. Letztere enthalten meist Aluminiumsalze und stehen deshalb im Verdacht, die Entstehung von Brustkrebs und Alzheimer zu begünstigen. Wissenschaftlich erwiesen ist dieser Zusammenhang bis dato aber nicht.

Die Tester richteten ihren Fokus auf Deo-Roller. Speziell ausgebildete "Sniffer" nahmen die Geruchsproben an 20 männlichen und weiblichen Testpersonen vor. Dabei stellte sich heraus, dass jene Produkte, die Aluminium enthalten, immer noch am besten wirken. Wobei, alles in allem, der Preis kein Garant für Qualität ist.

Deos: Gewinner und Verlierer

Als Testsieger in der Kategorie Deo ging das CD Deo Wasserlilie (bei Bipa um 7,18 €/100 ml erhältlich) hervor. Den zweiten Platz im Ranking belegt die Greendoor Deo Creme*. Darauf folgen das Nivea Fresh Natural 0% Aluminium Deodorant (2,98 €/100 ml bei Bipa) und das Sebamed Balsam Deo Sensitive (9,78 €/100 ml bei Bipa).

Dieses Deo fiel durch

Lediglich ein Deo bestand den Test nicht. Dabei handelte es sich um eines der teureren Produkte, nämlich um den bei dm erhältlichen Deo-Stick von "Ben&Anna". Dieser kostet immerhin 13,25 Euro pro 100 Gramm. Als teuerstes, jedoch auch sehr wirksames Produkt ging das La-Roche-Posay-Deo* aus dem Test hervor.

Naturkosmetik-Produkte im Test

Wer auf Naturkosmetik setzt, dem empfehlen Tester unter anderem das Alverde Sensitiv Deo* (5,90 €/100 ml bei dm). Die Finger lassen sollte man dagegen besser von dem festen Deo T'eo des Naturkosmetikherstellers Lush. Dieses fiel im Test komplett durch. Hinzu kommt, dass es den allergenen Duftstoff Isoeugenol enthält, was nicht aus dem Beipackzettel hervorgeht.

