Im Sommer sind Deos mehr gefragt denn je. Doch welches Produkt wirkt am besten? Und welches hält nicht, was es verspricht? Der Verein für Konsumenteninformation hat elf Deos und fünf Antitranspirants dem Geruchstest unterzogen. Das Ergebnis im Überblick.

So wie auch schon beim Sonnenschutzmittel-Test zeigte sich auch hier: Qualität muss nicht teuer sein. Dementsprechend finden sich die besten Produkte unter den billigsten. Allen voran zwei Antitranspirants: Hier schneiden das Anti-Transpirant Original Dry von dm/Balea und Cien Natural Minerals with Aloe Vera Antitranspirant von Lidl am besten ab. Mit 1,10 Euro/100 Milliliter zählen sie auch zu den mit Abstand billigsten Produkten, knapp gefolgt vom Fresh Natural 0% Aluminium (ACH) Deodorant* von Nivea, das mit 1,80 Euro/100 Milliliter zu Buche schlägt.

Diese Deos sind "gut"

Eine Spur teurer, dafür aber ebenfalls mit der Note "gut" versehen sind das Dry Comfort Anti-Transpirant* von Nivea (3,80 Euro/100 Milliliter) sowie das Deo Wasserlilie 48 h* von CD (3,40 Euro/100 Milliliter) und das Balsam Deo Sensitive* von Sebamed (4,70 Euro/100 Milliliter). Wer auf Naturkosmetik setzt, ist mit dem Sensitiv Deo Roll-On Bio-Aloe Vera Bio-Kamille von dm Alverde (2,95 Euro/100 Milliliter) gut beraten.

Passend dazu: Wie viel Schwitzen ist normal?

"Durchschnittlich" bis "nicht zufriedenstellend"

Als zertifizierte Naturkosmetik ausgewiesen sind auch die Salbei Minze Deomilch von Dr. Hauschka und das Persian Lime Natürliches Soda Deodorant von Ben&Anna. Während Erstere aber nur "durchschnittlich" abschneidet, geht Letzteres aus dem Test sogar als "nicht zufriedenstellend" hervor. Ebenso wie das T'eo Festes Deo von Lush hält es, die Schweißminderung betreffend, nicht, was es verspricht. Beim Lush-Produkt beanstandeten die Tester zudem die Anwendungsfreundlichkeit. Sie beschrieben den Deostick als unangenehm hart und krümelig.

Auch interessant: Die größten Irrtümer rund ums Schwitzen

Wie gefährlich sind Aluminiumsalze?

Wie gefährlich sind denn nun eigentlich die in Antitranspirants enthaltenen Aluminiumsalze? Diese Frage ist bis dato nicht geklärt, liefern verschiedene Studien doch widersprüchliche Ergebnisse. Noch konnte jedenfalls kein Zusammenhang zwischen Aluminium und dem Entstehen von Brustkrebs oder Alzheimer gefunden worden. Was man aber weiß, ist, dass sich Aluminium im Körper anreichern kann und in großen Mengen giftig ist. So oder so empfiehlt es sich, Antitranspirants niemals auf frisch rasierte Haut aufzutragen, da die Salze über kleine Verletzungen leichter in den Körper eindringen können.

