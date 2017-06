Der exzentrische ehemalige Basketballprofi Dennis Rodman ist einmal mehr auf Besuch in Nordkorea, um dem Machthaber Kim Jong-un seine Aufwartung zu machen. Warum macht er das?

Der 56-Jährige war bereits mehrmals in dem isolierten Land, zuletzt im Jänner 2014, wo er an einem Prominenten-Basketballspiel teilnahm und seinem "Freund" Diktator Kim Jong-un zu dessen Geburtstag ein Ständchen sang. Seine Erklärung für den Besuch: "Ich versuche nur eine Tür zu öffnen", sagte der Ex-NBA-Star vor seinem Flug in die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang zu Reportern.

© APA/WANG ZHAO / AFP Dennis Rodman am Flughafen in Peking, auf dem Weg zu seinem Flug nach Nordkorea

"Basketball-Diplomatie"

Auf die Frage ob er mit US-Präsident Donald Trump, den Rodman während des Wahlkampfs auf Twitter gelobt hatte, über seinen Nordkoreabesuch gesprochen hätte antwortete er: "Ich bin ziemlich sicher, dass er mit der Tatsache zufrieden ist, dass ich hier versuche, etwas zu erreichen, was wir beide brauchen." Der ehemalige NBA-Profi wurde bereits in der Vergangenheit für seine sogenannte "Basketball-Diplomatie" kritisiert. US-Senator John McCain bezeichnete Rodman 2014 als "Idioten". Auch die NBA distanzierte sich von ihm.