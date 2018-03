Der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel (44) ist zurück an seinem Arbeitsplatz in Berlin. Sein Arbeitgeber, die Zeitung "Die Welt", twitterte: "Schönster Montag wo gibt! Wir freuen uns sehr, dass unserer Kollege Deniz zurück in der Redaktion und wieder bei uns ist." Yücel war erst im Februar nach gut einem Jahr in türkischen Gefängnissen freigekommen.

Auf einem Foto in dem Tweet ist der Journalist neben "Welt"-Chefredakteur Ulf Poschardt zu sehen. Der "Welt"-Korrespondent hatte sich Mitte Februar 2017 der türkischen Justiz gestellt und kam anschließend ohne Anklage in Untersuchungshaft. Die Türkei wirft ihm "Propaganda für eine Terrororganisation" und "Aufstachelung des Volkes zu Hass und Feindseligkeit" vor. Sie hat Vorwürfe zurückgewiesen, dass es sich um einen politisch motivierten Fall handelt.

Beste Montag wo gibt! Unser Kollege @Besser_Deniz ist zurück in der Redaktion. pic.twitter.com/260hSFA8aX — WELT (@welt) 19. März 2018

Das Verfahren gegen Yücel läuft weiter. Ihm drohen im Fall der Verurteilung zwischen 4 und 18 Jahre Haft. In einem Interview mit "Welt" und "taz" vom vergangenen Wochenende hatte er offen gelassen, ob er sich dem nächsten türkischen Gerichtstermin im Juni stellen will.