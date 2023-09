Demi Lovato heizt Ischgl zum Saisonstart ein

Die amerikanische Entertainment A-Liga im Tiroler Schnee: Popsängerin und Schauspielerin Demi Lovato wird am 25. November die Wintersaison in Ischgl eröffnen und beim "Top of the Mountain Opening Concert" ordentlich einheizen, hieß es seitens des Veranstalters gegenüber der APA. Die 31-Jährige wird unter anderem Hits wie "Heart Attack", "Sorry Not Sorry" oder den Ohrwurm "Cool for the Summer" zum Besten geben.

Das Konzert startet um 18.00 Uhr am Parkplatz der Silvrettabahn. Geboren wurde Lovato 1992 in Albuquerque (US-Bundesstaat New Mexico) und wuchs in Dallas (Texas) auf. Sie nahm Schauspielunterricht und bekam schon als Teenager erste Rollen. Als Disney-Channel-Star wurde Lovato berühmt, begann sich aber bald auf Musik, die auch R&B, Rock und Soul beinhaltet, zu konzentrieren. Das zweite Album "Here We Go Again" schaffte es 2009 an die Spitze der US-Charts. Ihre bisher acht Studioalben erreichten allesamt die Top 10 der US-Billboard-Charts.

Lovato heimste in ihrer bisherigen Karriere bereits zahlreiche Preise ein, darunter einen MTV Video Music Award, 14 Teen Choice Awards, fünf People's Choice Awards, einen ALMA Award und zwei Latin American Music Awards. In den vergangenen Jahren geriet sie mitunter mit Drogenproblemen in die Negativschlagzeilen. Diese hat sie aber inzwischen scheinbar überwunden.