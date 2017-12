Defekt auf offener Strecke: Zug musste in Vorarlberg evakuiert werden

Wegen eines technischen Defekts musste am Dienstagabend wenige Kilometer vor Frastanz (Bez. Feldkirch) ein ÖBB-Regionalzug evakuiert werden. Der Zug war auf offener Strecke liegen geblieben, bestätigte ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair der APA einen Bericht von ORF Radio Vorarlberg. Die rund 100 Fahrgäste wurden über einen Evakuierungssteg in einen Zug auf dem Nachbargleis gebracht.

Der Zug war in Richtung Bregenz unterwegs, als eine Weiterfahrt wegen eines technischen Gebrechens wenige Kilometer vor Frastanz nicht mehr möglich war. "Zunächst wurde noch versucht, den Defekt an Ort und Stelle zu beheben, das war aber leider nicht möglich", sagte Gasser-Mair. So wurde die Evakuierung angeordnet, da das Aussteigen außerhalb eines Bahnhofs aus Sicherheitsgründen verboten ist.

Nach etwa einstündigem Ausharren in der defekten Zuggarnitur konnten die Fahrgäste schließlich in den gerufenen Ersatzzug umsteigen. "Das hat reibungslos geklappt", so Gasser-Mair, der die Unannehmlichkeiten für die Passagiere bedauerte. Der nicht mehr fahrbereite Zug wurde nach Bludenz abgeschleppt.