Debatte über TV-Debatten in Tschechien

Die Debatte über die TV-Debatten im tschechischen Präsidentschaftswahlkampf hält an. Herausforderer Jiri Drahos betonte, sich zwei Fernseh-Duellen mit Amtsinhaber Milos Zeman stellen zu wollen.

Zeman, der vor der ersten Wahlrunde TV-Debatten ausgewichen war, war nun bereit, in vier verschiedenen Fernsehsendern mit Drahos zu diskutieren. Die Stichwahl findet am 26. und 27. Jänner statt.

"Ich habe den Wählern versprochen, in den 14 Tagen in die Regionen und zu den Wählern zu fahren. Ich weiß nicht, warum ich den Debatten mit Milos Zeman den Vorzug geben sollte. Es reichen zwei", sagte Drahos am Dienstag bei einem Wahlkampfauftritt in Jablukov der tschechischen Nachrichtenagentur CTK. Der Chemiker und frühere Chef der Wissenschaftsakademie hat beim ersten Durchgang am vergangenen Wochenende 26,6 Prozent der Stimmen erhalten. Er gewann allerdings nur in Prag. In den Regionen schnitt Zeman besser ab, der auf 38,6 Prozent der Stimmen kam.

Das TV-Duell im Tschechischen Fernsehen (CT) wurde bereits für den Abend des 25. Jänner angesetzt. CT-Moderator Vaclav Moravec gab jedoch bekannt, das Wahlkampfduell nicht moderieren zu wollen. Er wolle nicht zum Blitzableiter von Zemans Kritik am CT werden, erklärte er laut dem Internetportal Novinky.cz. Ursprünglich hatte Zeman es abgelehnt, in dem öffentlich-rechtlichen Sender aufzutreten. Seit Jahren kritisiert er das CT und betrachtet es als "Sprachrohr" der liberal-konservativen Partei TOP 09.