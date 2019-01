West-Österreich versinkt derzeit im Schnee. Immer noch sitzen unzählige Menschen fest und sind eingeschneit. Darunter befindet sich auch David Hasselhoff.

David „The Hoff“ Hasselhoff verweilt wieder einmal in Österreich – und bekommt den Extrem-Winter hierzulande am eigenen Leib zu spüren. Der „Baywatch“-Star gibt am Donnerstag ein Konzert im Salzburger Saalbach-Hinterglemm und befindet sich dort derzeit unter den Eingeschneiten.

Kein Durchkommen zum Jacuzzi

Doch sehr tragisch scheint es der Sänger nicht zu nehmen, denn er postete ein humorvolles Video aus dem tief verschneiten Pinzgauer Tourismusort. Darin spaziert er mit Bademantel und Haube durch die verschneite Landschaft – und versucht zum Whirlpool zu gelangen. Das gelingt ihm jedoch nicht, auf halber Strecke gibt er auf. „Ich wollte eigentlich zum Jacuzzi, aber das schaffe ich nicht“, sagt „The Hoff“. „Ich verdammt nochmal erfriere!“, lacht Hasselhoff.

Natürlich nützt er die Gelegenheit auch gleich, um sein Konzert zu promoten. „Kommt alle am Donnerstag zu meiner Show“, sagt er. Natürlich David, wenn es der Schnee zulässt.