Obwohl das komplette Rauchverbot in der Gastronomie von der neuen Regierung gekippt worden ist, können passionierte Nichtraucher dennoch dem Tabakrauch ausweichen: Auf der Homepage "da.stinkts.net" werden österreichweit garantiert rauchfreie Lokale ausgewiesen. Am Freitagvormittag waren bereits über 1.000 Gaststätten eingetragen.

Mehr zum Thema: 70 Prozent der Österreicher für Rauchverbot

Lokale können sich entweder selbst registrieren oder auch von Gästen vorgeschlagen werden. "Es kommen für uns nur 100 Prozent rauchfreie Lokale in Betracht. Mischlokale (also mit Raucher- und Nichtraucherbereich) bieten keinen kompletten Nichtraucherschutz, weil es wissenschaftlich als erwiesen gilt, dass auch in Nichtraucherbereichen Tabakrauch bzw. die gefährlichen, lungengängigen Feinstaubpartikel messbar sind", so die privaten Initiatoren.