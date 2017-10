Das Tiroler Nein zu Olympia

Nicht die Grünen, sondern Fritz Dinkhauser, Urgestein einer menschennahen Politik, war mit seiner "Liste Fritz" der Hauptbetreiber des Nein zu einer erneuten Abhaltung Olympischer Winterspiele in Innsbruck. Sie waren schon dabei, die Grünen, aber nicht mit der gleichen Leidenschaft.



Die Befürworter hatten alles aufgeboten, was die Freizeit-und Werbewirtschaft an vermeintlich schlagenden Argumenten aufzubieten hat. Billig seien solche Spiele in Tirol, denn man habe bereits eine funktionierende sportliche und touristische Infrastruktur. Umweltschonend auch noch, weil keine (nicht schon passierte) Kahlschläge die Natur verwunden würden. Schließlich sei auch die Polizei gerüstet: Sicherheit bei Olympia, das sei ihr genetisch eingepflanzt.



Trotzdem haben am Tag der Nationalratswahlen, der die Grünen auch im Heiligen Land im Fegefeuer braten ließ, über 53 Prozent Nein gesagt. Zuvor ist das schon in Bayern passiert, wo die auch in Kitzbühel siedelnden Groß-Beckenbauern eine Niederlage einstecken mussten. Keine Sommerspiele mit Bier und Weißwurst. Jetzt wird der Alpenraum verteidigt, bevor es mit ihm zu Ende ist.



Doch es geht nicht nur um die angerichteten Naturverwüstungen, um neuerliche Flächenbetonierungen und um die Boulevardisierung der Kultur. Die Leute haben Angst. Offiziell wurde landauf landab erklärt, dass man gegen Terror und Anschläge jede nur erdenkliche Vorsichtsmaßnahme ergreifen würde. Und was man bis jetzt nicht gesagt hat: dass man mithilfe von Schwarz-Blau die Tiroler Grenzen gegen Flüchtlinge abriegeln würde. Denn das sei -kann man sich denken -doch eine Investition über Olympia hinaus. Und wenn dann im Jahre 2026 trotzdem etwas passieren würde, weil man auf ein einziges Murmeltier nicht aufgepasst hat? Dann käme jene Antwort, die immer kommt, wenn Grauenhaftes geschehen ist: ES GIBT KEINE ABSOLUTE SICHERHEIT.

All jene, die dagegen gestimmt haben, sind nicht nur gewarnt. Sie möchten sich vom Landeshauptmann und von der Bürgermeisterin sowie den bezahlten Propagandisten nicht für dumm verkaufen lassen. So ist dieser 15. Oktober durch die in den Medien außerhalb Tirols fast untergegangene Abstimmung zu einem denkwürdigen Datum geworden.

Denn dieses markiert die Möglichkeit einer Umkehr. Ökologen, Bergphilosophen, Freizeitdenker warnen seit Jahren vor einer Auslöschung der fantastischen Bergwelt -trotz der Naturschutzgebiete.



Olympische Winterspiele in Tirol hätten erneut eine Winter-Industrie angeschoben, die vordergründig Geld und Lust verspricht. Die tatsächlich aber das Erbe unter Beschneiungen und hinter Nebelwänden verschwinden lässt. Vielleicht ist es nicht ohne Symbolkraft, dass nicht nur die Natur verwundet ist. Immer mehr Spitzensportler gehen auf Krücken.

