Weißer Kopf, schwarze Ohren, weißer Bauch, schwarze Beine ... kaum ein anderes Tier hat eine so kontrastreiche Färbung wie der Pandabär. Doch warum sind Pandas eigentlich schwarz-weiß? Kalifornische Forscher gingen der Frage nach. Ihre Antwort überrascht.

Sie werden Sich wundern. Doch letztlich macht es Sinn. Ein Forscherteam um Theodore Stankowich von der California State University fand heraus, dass die Schwarz-weiß-Färbung des Pandas in erster Linie einem Zweck dient: dem der Tarnung. Um zu diesem Schluss zu kommen, untersuchten die Biologen laut "spektrum.de" die Fellzeichnung von insgesamt 195 Tierarten, darunter 39 Bären, in Zusammenhang mit deren Lebensweise und -raum.

Während sich ein helles Fell in schneereichen Lebensräumen als günstig erwiesen hat, lebt es sich in waldreichen Gegenden besser mit einem dunkleren Haarkleid. Da der Panda sowohl schnee- als auch waldreiche Gegenden bewohnt, hat er von beidem etwas: Kopf, Bauch und Rücken sind weiß, Beine und Schulterbereich schwarz. Und ob Sie's glauben oder nicht: Forschern zufolge sind Pandas in freier Wildbahn relativ schwer zu entdecken. Mit anderen Worten: Die Tarnung funktioniert.

Nicht der Tarnung dienen dagegen Ohren und Augen. Sie erfüllen eine andere Funktion, nämlich die der Kommunikation. So sollen jene Zeichnungen im Gesicht, die am markantesten hervortreten, demonstrieren, wie gefährlich das Tier ist. Mit den schwarzen Augenringe und Ohren sollen also Feinde abgeschreckt werden. Was im Tierreich funktionieren mag, erzielt bei uns den gegenteiligen Effekt. Wir finden die kuscheligen Bären aufgrund ihrer runden schwarzen Öhrchen nur umso schnuckeliger.