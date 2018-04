Der frühere Darts-Weltmeister Eric Bristow ist tot. Der 60-jährige Engländer erlitt im Rahmen der Darts Premier League in Liverpool am Donnerstagabend einen Herzinfarkt und starb, wie ein Sprecher des Weltverbandes PDC bestätigte. Bristow hatte in den 80er-Jahren fünfmal den WM-Titel gewonnen und galt als größter Förderer von Rekord-Weltmeister Phil Taylor.

Bristow war zuletzt als Experte für einen TV-Sender tätig. Die Nachricht von seinem Tod verbreitete sich noch am Donnerstagabend in der Echo Arena in Liverpool, woraufhin die Fans das Lied vom "Bristow Wonderland" anstimmten und dem früheren Weltmeister mit Schildern "Eric Bristow Legend" gedachten.