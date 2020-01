Weitere FPÖ-Bezirksräte wechseln zur Allianz für Österreich (DAÖ).

Laut einer Aussendung der neuen Rathaus-Fraktion, die von abtrünnigen FPÖ-Mandataren ins Leben gerufen wurde, werden drei FPÖ-Bezirksräte im Bezirk Landstraße einen DAÖ-Klub im Bezirksparlament gründen. Einer der Rathausmandatare, Dietrich Kops, war im dritten Bezirk zuletzt geschäftsführender FPÖ-Obmann.

Kürzlich sind in Favoriten bereits FPÖ-Bezirksräte übergewechselt. Laut DAÖ ist eines der neuen Mitglieder in der Landstraße auch Arbeiterkammerrat - der erste der neuen "Bürgerbewegung", wie betont wurde.

Blaue nehmen Entwicklung gelassen

Die Wiener FPÖ nimmt die erfolgte Gründung eines DAÖ-Klubs im Bezirk Landstraße gelassen. "Die FPÖ hat in Wien 274 Bezirksräte - diese drei sind also ziemlich genau ein Prozent", rechnete Landesparteisekretär Michael Stumpf per Aussendung vor.

"Ein Prozent ist ungefähr auch das Ergebnis, das Strache von der Anklagebank aus bei der Wien-Wahl erreichen kann", spielte Stumpf auf eine mögliche DAÖ-Spitzenkandidatur des Ex-FPÖ-Chefs Heinz-Christan Strache an. Dieser wird beim Neujahrstreffen der "Allianz für Österreich" am kommenden Donnerstag als "Gastredner" auftreten.