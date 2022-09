Danso schießt Lens in Ligue 1 gegen Troyes zum Sieg

Erfolgserlebnis für ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso in der Ligue 1: Der 23-jährige Abwehrspieler schoss am Freitagabend seinen Verein RC Lens in Runde 7 der französischen Fußballmeisterschaft gegen ES Troyes zum 1:0-Sieg. Danso köpfelte in der 39. Minute nach einem Freistoß das Tor des Tages. Es war sein insgesamt dritter Ligue-1-Treffer. Lens übernahm mit 17 Punkten zumindest für eine Nacht die Tabellenführung von Paris St. Germain (16).