Ob Bob Dylan, die Rolling Stones, Paul McCartney, Neil Young, Bruce Springsteen oder sonst ein großer Name des Rock’n’Roll, Star-Fotograf Danny Clinch kriegt sie alle vor die Linse. Ob bei Live-Konzerten, bei Porträtshootings oder als offizieller Grammy-Fotograf lichtete er in den letzten drei Dekaden alles was Rang und Namen in der Musikszene hat, ab. Sein jüngstes Projekt ist der Konzertfilm „Let’s Play Two“ über Pearl Jam und ihre besondere Beziehung zu den Chicago Cubs. Im Interview mit News.at plaudert der Rock-Insider aus dem Nähkästchen und verrät, ob er im Angesicht dieser großen Namen auch einmal nervös wird.

News.at: Was macht ein gelungenes Foto für Sie aus?

Danny Clinch: Der Moment. Ich finde, wenn der Moment, in dem du abdrückst, großartig ist, kann das Licht, die Location und alles andere nur ok oder gar nicht wichtig sein. Einen großartigen Moment festzuhalten, ist das, was für mich zählt.

Auf welche deiner zahlreichen Bilder sind Sie am meisten stolz?

Ich würde sagen, mein Bild von Johnny Cash, wo er im Gang mit seiner Gitarre steht, das ist ein wirklich mächtiger Moment. Und ich habe einen schönen Moment von Patti Smith, wie sie eine John Coltrane-Platte hält. Oder ein Foto von Thom Yorke, wo er in einem runden Fenster sitzt. Da bin ich nur zufällig vorbeigegangen und habe abgedrückt, das war nicht mal geplant. Das ist ein tolles Bild. Oder Tom Waits am Karussell…

© Danny Clinch Johnny Cash, fotografiert von Danny Clinch

Haben Sie diese Bilder zuhause aufgehängt?

Ich habe das Johnny Cash-Bild aufgehängt. Ein anderes, fällt mir noch ein, ist ein Bild von den Beastie Boys. Sie stecken gerade die Köpfe zusammen und sind kurz davor, auf die Bühne zu gehen. Sie sind wirklich vertieft ineinander und das ist ein cooler Moment.

© Danny Clinch Beastie Boys fotografiert von Danny Clinch

Haben Sie jemals einen Musiker fotografiert, dessen Musik Sie überhaupt nicht mochten?

Ja.

Und wer war das?

Das möchte ich nicht verraten. Aber nur weil ich jemandes Musik nicht mag, heißt das nicht, dass ich diese Person dann nicht fotografieren möchte.

» "Bei Musikern muss man immer bedenken, dass sie zwar Entertainer sind, aber keine Models" «

© Danny Clinch Thom Yorke, fotografiert von Danny Clinch

„Die besten Fotos gelingen, wenn mein Objekt einwilligt, mitzumachen“, schreiben Sie in Ihrem Fotoband „Still Moving“. Erinnern Sie sich an jemanden, der absolut nicht mitgemacht hat?

Ja, das passiert schon. Bei Musikern muss man immer bedenken, dass sie zwar Entertainer sind, aber keine Models, keine Schauspieler.

Ich weiß zum Beispiel, dass Willie Nelson eine Fotosession nicht besonders genießt. Es macht ihm nichts aus, auf einem Foto zu sein, aber er mag den Prozess des Fotoshootings einfach nicht. Ich denke, der Grund, warum ich engagiert werde, ist, weil ich sehr locker und umgänglich bin und um ehrlich zu sein, Willie muss ja auch nicht viel machen, er schaut einfach so verdammt cool aus.

Über die Jahre haben Sie zahlreiche Musiker, zum Beispiel Bruce Springsteen, immer wieder fotografiert. Ist es auch zum x-ten Mal noch interessant, einen Springsteen zu fotografieren oder ist es auch mal „nur ein Job“ - oder sogar vielleicht langweilig?

Nein, ich finde, es ist toll und ich liebe es, jemanden wie Bruce zu fotografieren. Lustig, dass du genau Bruce erwähnst, weil ich mit ihm wirklich viele Fotoshootings gemacht habe, auch kürzlich erst. Wir sind ein wirklich gutes Team geworden. Er ist wiederum der Typ, der mitmacht, der Typ, der die extra Meile geht. Ich hatte ein paar Ideen dieses Mal für das Cover von „Variety“ und er war sofort dabei. Als wir fertig waren, war ich wirklich glücklich und fand, ich hatte dieses Mal etwas eingefangen von ihm, das ich noch nie davor eingefangen hatte und ein paar Tage später, als die Fotos erschienen sind, hat mir Bruce ein SMS geschickt und geschrieben, es wäre eine der besten Sessions gewesen, die wir je gemacht haben. Ich habe ihn seit 17 Jahren fotografiert und er schickt mir dieses SMS, um mir zu danken und schreibt: „Du hast es immer noch drauf und du fängst mich in einer wirklich tollen Art und Weise ein“. Das freut mich schon sehr.

» „Klar ist man nervös. Das sind Leute, die man sein ganzes Leben lang bewundert hat.“ «

Bei wem waren Sie mal richtig nervös?

Beim ersten Shooting mit Bruce Springsteen war ich zum Beispiel schon sehr nervös aber an zwei Mal erinnere ich mich, bei denen ich nervöser war als sonst: Erstens bei Patti Smith, als ich sie zum ersten Mal fotografiert habe. Sie wirkte sehr einschüchternd auf mich, aber es stellte sich heraus, dass sie eine sehr liebevolle Person ist und das zweite Mal war mit Tom Waits. Tom Waits, dieser sehr interessanter Typ, das hat mich nervös gemacht und ich war nicht sicher, wie wir zusammenkommen würden. Wir kamen aber toll miteinander aus und ich habe großartige Fotos bekommen. Aber klar ist man nervös. Das sind Leute, die man sein ganzes Leben lang bewundert hat.

Gibt es jemanden, den Sie gerne einmal fotografieren möchten – und noch nicht haben?

Aretha Franklin. Sie würde ich gerne mal fotografieren. Und mit Kendrick Lamar würde ich auch gerne eine Session machen.

Ihr jüngstes Projekt ist „Let’s play two“, ein Konzertfilm über Pearl Jam und deren besondere Beziehung zu Chicago bzw. den Chicago Cubs. Die Band spielte 2016 zwei große Konzerte im Stadion dieser Baseball-Mannschaft, die dann just in diesem Jahr nach 108 Jahren Durststrecke erstmals die World Series gewinnen konnte. Hollywood lässt grüßen...

Wie ist es dazu gekommen?

Ich war schon 2013 bei dem Pearl Jam-Konzert in Wrigley Field (Anm.: Das Stadion der Cubs. Das Konzert musste damals wegen eines Unwetteres evakuiert werden und wurde nach zwei Stunden Gewitterpause fortgesetzt) und es war eine epische Show. Als die Band beschloss, 2016 zwei weitere Shows zu spielen, fragten sie mich, ob ich interessiert sei, diese zu filmen, in der Hoffnung, dass wir etwas Tolles einfangen - was passiert ist. Und dann beschlossen wir, daraus einen Film zu machen. Zusätzlich haben wir das Geschenk bekommen, dass die Cubs die World Series nach 108 Jahren erstmals gewonnen haben, das hat es wirklich aufregend gemacht.

© Danny Clinch Pearl Jam: Stone Gossard, Matt Cameron, Eddie Vedder, Mike McCready und Jeff Ament beim Soundchek in Wrigley Field

Die Verbindung zu den Cubs war also nicht immer geplant?

Die Verbindung von Sänger Eddie Vedder zu den Cubs war schon geplant. Er ist in Chicago aufgewachsen und ist seit Kindheitstagen ein leidenschaftlicher Anhänger. Aber wir haben natürlich nicht erwartet, dass die Cubs wirklich gewinnen. Wir wollten vor allem einen Film über Hoffnung und Hingabe auf verschiedenen Ebenen machen; Von den Fans zu Pearl Jam, von Eddie zu den Cubs, den Cubs zu ihren Fans und so weiter.

Die Beziehung zwischen Pearl Jam und ihren Fans ist in der Tat speziell, sehr innig. Warum denken Sie, ist das genau bei dieser Band so?

Ich glaube, dass diese Band Dinge immer auf ihre eigene Art und Weise gemacht hat. In einer Punk-Rock Art und Weise, mit einer Do-it-yourself-Mentalität. Sie haben immer und machen bis heute relevante Musik und sie haben bestimmte moralische Grundsätze, wofür sie sich auch einsetzen. Sie geben der Fan-Gemeinschaft viel zurück, sie ändern ihre Setlist bei jedem Konzert. Sie haben außerdem eine tolle Kommunikation untereinander und mit den Fans. Die Fans wiederum wissen das zu schätzen und wissen, wenn sie nach Chicago, ins Wrigley Field kommen, um Pearl Jam zu sehen, bekommen sie etwas ganz besonderes.

Eddie Vedder und seine Leidenschaft für die Cubs, das ist der rote Faden des Films. Wie war das für die restlichen Bandmitglieder?

Ich glaube, sie sind wegen Eddie jetzt vermutlich auch Cubs-Fans (lacht) . Wir waren anfangs schon besorgt, wollten nicht, dass sich alles um Eddie dreht. Ich glaube aber, dass wir einen guten Job gemacht haben, auch die Band miteinzubeziehen. Eddie ist zwar die Hauptverbindung zwischen Pearl Jam und den Cubs, aber wie es Gitarrist Mike McCready im Film am besten sagt: Es war einfach schön, da zu sein, um Eddie zu unterstützen. In den Szenen etwa, wo die Band auf dem Dach einer Bar probt, sieht man, dass das immer noch eine Gruppe von Jungs ist, die nach wie vor sehr gut miteinander kann, gerne Zeit miteinander verbringt und sich gegenseitig unterstützt. Chicago war außerdem eine der ersten Städte, in denen sie einst gemeinsam aufgetreten sind. Das macht die Location für alle besonders.

© Danny Clinch

War es schwer, zu diesen Backstage-Band-Szenen zu kommen?

Ich bin schon lange mit der Band befreundet und sie vertrauen mir. Trotzdem habe ich um Erlaubnis gefragt, als sie beispielsweise die Setlist besprachen oder auf die Bühne gingen. Mein Team und ich haben versucht, Beobachter zu sein und nicht im Weg zu stehen und die Band wiederum hat mir genug vertraut, so dass ich da mit der Kamera dabei sein durfte.

Sie haben auch Pearl Jams Instagram-Account übernommen…

Ja, wir haben überlegt, wie wir den Film promoten und coole Dinge mit den Fans teilen können. Es war wirklich lustig. Mir gefällt Instagram sehr gut, ich finde, es ist eine tolle Möglichkeit für mich, mit Fans der Bands, die ich fotografiere und Fans meiner Arbeit zu kommunizieren und Dinge zu teilen.

Machen Anwendungen wie Instagram Ihren Job als professioneller Fotograf nicht auch schwieriger, weil jeder Fotos macht – und diese auch veröffentlichen kann?

Wie gesagt, ich mag es. Es ist eine Möglichkeit, meine Arbeit zu teilen. Ich denke außerdem, Instagram hilft vielen Leuten, die Welt auf eine einzigartige Art und Weise zu sehen – und diese auch zu teilen. Ich habe zwar schon genug davon, wieder einmal den Hamburger von jemandem zu sehen, aber ok (lacht).

© Danny Clinch

» "Ich mache immer Fotos, egal wohin ich gehe" «

Sind Sie jemand, der auf Konzerten, wenn Sie diese privat besuchst, ständig Handyfotos machen?

Ich mache immer Fotos, egal wohin ich gehe, also ja.

Sie bewegen sich seit Jahren in der Welt des Rock'n'Roll. Was hat sich, Ihrer Meinung nach, im Laufe der Jahre verändert?

Manche Dinge haben sich stark verändert, manche gar nicht. Am Ende ist es einfach immer noch wichtig, gute Musik zu machen. Und wenn man richtig gute Musik macht, werden die Leute es finden und hören und zu deinen Konzerten kommen. Ich denke aber, die vielen Möglichkeiten, die es gibt, können im Weg stehen. Man kann auf einem Streaming-Portal alles anhören, was man möchte und das zu jeder Zeit. Das ist schon ein bisschen überwältigend, aber andererseits bietet es auch größere Chancen, dass die Leute deine Musik zu hören bekommen. Aber wie schon damals, gibt es auch heute nichts, was harte Arbeit und großartige Musik ersetzen kann.



Info zur Person:

Danny Clinch ist ein Fotograf und Regisseur aus Toms River, New Jersey. Seine Karriere begann er als Praktikant bei der berühmten Fotografin Annie Leibovitz. Seine Bilder werden, laut eigener Biografie, für ihre dezente, unaufdringliche Art und Weise geschätzt und erschienen in diversen Magazinen weltweit. Neben zahlreichen Ausstellungen hat er auch drei Bücher veröffentlicht und 2003 gründete er die Filmproduktionsfilma Three on Tree Productions. 2006 führte er bereits Regie bei der Pearl Jam-Konzertdoku "Immagine in Cornice" und für Bruce Springsteen filmte er den DVD-Teil der Box "Devils and Dust".

www.dannyclinch.com

Danny Clinch auf Instagram