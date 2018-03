Daniel Völz nimmt aus seiner Bachelor-Zeit nicht nur schöne Erinnerungen, sondern auch Geld mit.

Rosen austeilen, Schotter einstecken – seine Zeit als "Der Bachelor" lohnt sich für Daniel Völz in jeglicher Hinsicht. Idealerweise findet der TV-Junggeselle heute in Kristina Yantsen oder Svenja von Wrese seine Traumfrau. Was dem Immobilienmakler nach der Show in jedem Fall bleibt: eine ordentliche Summe Geld.



Wie "Bild" berichtet, sollen nicht nur die Disco-Auftritte, die er bald absolvieren wird, Daniel ein ansehnliches finanzielles Polster verschaffen. Für seine Teilnahme kassiere er zwischen 30.000 und 70.000 Euro.