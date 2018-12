Frauenpower für den ORF-Ballroom: Mit Singer-Songwriterin Virginia Ernst und Ski-Doppelweltmeisterin Elisabeth Görgl stehen nun zwei weitere Promi-Tänzerinnen für die im März startende 12. Staffel von "Dancing Stars" fest.

"Ich habe immer schon gerne getanzt und freue mich wirklich sehr auf 'Dancing Stars'. Ich kann sicher viel davon dann für meine Performances als Sängerin mitnehmen. Auf der Bühne wollte ich immer mehr Bewegung haben und ein bisschen mehr tanzen – und jetzt kann ich dann vielleicht allen zeigen, dass ich wirklich tanzen kann", freut sich Singer-Songwriterin Virgina Ernst.

Virgina Ernst tanzt mit einer Frau

Und sie sorgt für ein Novum in der Show: "Da ich grundsätzlich im Anzug auftrete und das letzte Mal vor 20 Jahren in einem Kleid gesteckt bin, werde ich auch bei 'Dancing Stars' in den Outfits antreten, die die Männer anziehen - und ich werde auch mit einer Frau tanzen." Und weiter: "Dass man mich gefragt hat, ist eine riesengroße Ehre für mich."

Elisabeth Görgl: „Werde mein Bestes geben“

Elisabeth Görgl über ihre Teilnahme: "Ich verfolge die Sendung seit Jahren und auch als kleines Kind habe ich schon gerne getanzt - so war es klar für mich, als die Anfrage für 'Dancing Stars' kam, dass ich Ja sage. Ich freue mich auf eine gute Zeit und werde natürlich mein Bestes geben. Ich habe ein gewisses Rhythmusgefühl und hoffe, dass ich mir die eine oder andere Schrittfolge merken kann - und als Sportlerin habe ich gelernt, hartnäckig zu trainieren." Über ihre Vorbereitung weiter: "Mir wurde davon abgeraten, Privatstunden zu nehmen, weil man doch so ungeschliffen wie möglich an den Start gehen soll - und das werde ich auch beherzigen."

Sieben von neun Stars stehen fest

Damit sind bereits sieben von neun "Dancing Stars" fixiert. Neben Virginia Ernst und Lizz Görgl sind Schauspieler und Autor Michael Schottenberg, Box-Weltmeisterin Nicole Wesner, Comedian Soso Mugiraneza, PR-Manager Stefan Petzner und Schauspieler Martin Leutgeb bei der zwölften Staffel des ORF-Tanzevents mit dabei.