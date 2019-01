Die "Dancing Stars" der diesjährigen Staffel sind bereits fix, nun stehen auch die Profitänzer fest. Zwei Neulinge sind mit dabei.

Julia Burghardt, Thomas Kraml, Conny Kreuter, Alexandra Scheriau, Dimitar Stefanin, Manuela Stöckl, Roswitha Wieland und erstmals Helene Exel und Florian Vana – das sind die neun Profitänzer der zwölften "Dancing Stars"-Staffel. Ab Freitag, dem 15. März 2019, führen sie ihre prominenten Tanzpartner beim ORF-eins-Tanzevent aufs Parkett.

Wer tanzt mit wem?

Welcher Profi mit welchem Promi tanzt, ist nach wie vor ein Geheimnis, das am Montag, dem 18. Februar, im Rahmen eines Presseevents gelüftet wird. Die Promis der zwölften Staffel sind: Singer-Songwriterin Virginia Ernst, Ski-Doppelweltmeisterin Elisabeth Görgl, Motivationstrainer Peter Hackmair, Schauspieler Martin Leutgeb, Schauspielerin Sunnyi Melles, Comedian Soso Mugiraneza, PR-Manager Stefan Petzner, Schauspieler und Autor Michael Schottenberg und Box-Weltmeisterin Nicole Wesner. Moderiert wird die Erfolgsshow einmal mehr von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger.

Helene Exel ist dieses Jahr erstmals als Profitänzerin bei "Dancing Stars" dabei. Die 23-Jährige begann im Alter von acht Jahren zu tanzen. Sie wurde österreichische Jugendmeisterin in den Lateintänzen und qualifizierte sich damit für die Jugend Welt- und Europameisterschaft 2012. Anschließend widmete sich Helene der Salsa-Szene und wurde Semifinalistin der Salsa-Europameisterschaft. Seit 2014 unterrichtet Helene in einer Wiener Tanzschule. 2016/17 konnte sie gemeinsam mit Florian Vana den Europa- und Weltmeistertitel in Discofox für Österreich ertanzen.

Auch Florian Vana ist erstmals bei "Dancing Star" als Profitänzer mit dabei. Er begann im Alter von vier Jahren zu tanzen, war viele Jahre Mitglied im österreichischen Nationalkader, ist Welt- und Europameister in Discofox und gehört außerdem zu den besten Salsatänzern Europas. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet er als Tänzer, Choreograf und Tanzlehrer in Wien.

Die altbekannten "Dancing Stars"-Profis

Julia Burghardt war 2014 als Profitänzerin bei "Dancing Stars" dabei. Ihr Tanzpartner in der neunten Staffel des ORF-eins-Tanzevents war Morteza Tavakoli.

Thomas Kraml war 2012 zum ersten Mal dabei und tanzte mit Eva Maria Marold. 2013 ging er mit Angelika Ahrens an den Start, 2014 mit Andrea Buday, 2016 mit Sabine Petzl und 2017 mit Ana Milva Gomes (bis ins Finale).

Conny Kreuter stieß 2016 zu den "Dancing Stars" dazu. Ihr Tanzpartner in der zehnten Staffel des ORF-eins-Tanzevents war Fadi Merza und in der elften Staffel tanzte sie mit Norbert Schneider.

Alexandra Scheriau war 2016 zum ersten Mal beim "Dancing Stars"-Profiteam. Sie ging gemeinsam mit Gery Keszler an den Start. 2017 tanzte sie mit Volker Piesczek.

Dimitar Stefanin war 2017 erstmals als Profitänzer mit dabei. Er führte Riem Higazi durch die elfte Staffel des ORF-Tanzevents.

Manuela Stöckl war bereits 2013 bei der achten Staffel dabei und tanzte gemeinsam mit Rainer Schönfelder zum Sieg.

Roswitha Wieland ging bei ihrer "Dancing Stars"-Premiere 2011 mit James Cottriall an den Start. 2012 tanzte sie mit Frenkie Schinkels ins Finale und 2013 war Gerald Pichowetz ihr Promipartner. Mit Daniel Serafin fegte sie 2014, mit Thomas Morgenstern (bis zum Finale) 2016 und mit Otto Retzer 2017 über das Parkett.

