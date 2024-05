Dallas einen Sieg von Aufstieg in NBA-Finals entfernt

Die Dallas Mavericks haben im Western-Conference-Finale der nordamerikanischen Basketballliga NBA am Sonntag (Ortszeit) gegen die Minnesota Timberwolves in der "best of seven"-Serie auf 3:0 gestellt und sind nur noch einen Sieg vom Aufstieg ins Finale entfernt. Beim 116:107-Heimsieg erzielten Luka Doncic und Kyrie Irving jeweils 33 Punkte. Bereits am Dienstag können die Texaner zu Hause den Aufstieg fixieren.

"Wir sagen einfach, wir brauchen noch einen (Sieg)", sagte Doncic: "Nichts ist geschafft. Sie haben ein großartiges Team, also ist noch nichts erledigt." Im Finale würde Dallas entweder auf die Boston Celtics oder die Indiana Pacers treffen, wobei die Celtics in der Serie ebenfalls 3:0 führen.

Play-off-Ergebnis der NBA vom Sonntag (Conference-Finale, "best of seven"):

Western Conference: Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 116:107 (Stand in der Serie: 3:0)