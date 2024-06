Dakota Fanning bekommt jedes Jahr von Tom Cruise Schuhe

US-Schauspielerin Dakota Fanning (30) bekommt eigenen Angaben zufolge jedes Jahr von Hollywood-Star Tom Cruise (61) Schuhe zum Geburtstag geschenkt. Als sie elf wurde, drehten sie gemeinsam den Film "Krieg der Welten", und Cruise schenkte Fanning damals ihr erstes Handy, wie Fanning in der "Kelly Clarkson Show" erzählte. "Nach dem Handy hat er mir jedes Jahr dasselbe geschickt", erklärte sie mit Blick auf die Schuhe.

"Als ich auf der Pressetour für 'Krieg der Welten' war, habe ich angefangen, in wirklich kleine Erwachsenenschuhe zu passen", was sie sehr begeistert habe. Seit ihrem zwölften Geburtstag schenke Cruise ihr daher immer Schuhe. In "Krieg der Welten" von Steven Spielberg aus dem Jahr 2005 spielen Cruise und Fanning Vater und Tochter, die sich vor Aliens retten müssen.