Dänische Königin Margrethe II. kündigt Abdankung an

Die dänische Königin Margrethe II. will abdanken. Sie wolle am 14. Jänner 2024 als Regentin zurücktreten, sagte die 83-Jährige bei ihrer im Fernsehen übertragenen Neujahrsansprache am Sonntagabend. Die Monarchin steht bereits seit dem 14. Jänner 1972 an der Spitze Dänemarks. Ihr folgt ihr ältester Sohn, Kronprinz Frederik, nach. Die Ankündigung galt im Land als Sensation. Margrethe hatte zuvor stets betont, bis zum Tod auf dem Thron bleiben zu wollen.

Dänische Medien bezeichneten die Ankündigung der Königin als "absolut historisch". Unter den Schaulustigen, die sich auf dem Schlossplatz vor Schloss Amalienborg versammelt hatten, brach spontaner Applaus aus.

Margrethe hatte den Thron 1972 nach dem Tod ihres Vaters Frederik IX. geerbt. Zu ihrem Königreich zählen neben dem EU-Land Dänemark auch Grönland und die kleinen Färöer-Inseln. Beim Volk ist die stets strahlende und nicht selten rauchende Regentin beliebt, besonders ihre Silvesteransprachen hatten Kultstatus. Sie gilt als ausgesprochen kreativ und kunstinteressiert, gilt als pragmatisch und manchmal auch etwas unkonventionell. Ihr Ehemann, der aus Frankreich stammende Prinz Henrik (Henri de Laborde de Monpezat), starb 2018 nach 50 Ehejahren. Seit dem Tod der britischen Königin Elizabeth II., deren Cousine dritten Grades sie war, galt Margrethe als dienstälteste Regentin der Erde.

Der künftige dänische König Frederik wurde 1968 in Kopenhagen als älterer Sohn der damaligen Kronprinzessin geboren und durchlief eine militärische Laufbahn. Er hat einen jüngeren Bruder, Joachim. Frederik ist seit 2004 mit der Australierin Mary Donaldson verheiratet, das Paar hat zwei Söhne und zwei Töchter.