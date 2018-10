Dänemark verlängert Grenzkontrollen um sechs Monate

Dänemark verlängert die Kontrollen an der deutsch-dänischen Grenze um weitere sechs Monate. Das teilte die Regierung am Freitag in Kopenhagen mit. Die Europäische Kommission und die anderen Schengenstaaten seien informiert worden.

Ausländer- und Integrationsministerin Inger Stöjberg von der konservativen Partei Venstre nannte die Grenzkontrollen wichtig für Dänemarks Sicherheit. Es gebe nach wie vor Terrordrohungen gegen das Land.

Dänemark kontrolliert seit dem 4. Jänner 2016 den Einreiseverkehr an der deutsch-dänischen Grenze und Fährverbindungen zwischen beiden Ländern.