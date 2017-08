Dachbrand in Wien: Mutter und Tochter ins Krankenhaus gebracht

Eine Mutter und ihre vierjährige Tochter sind bei einem Dachbrand in Wien-Favoriten am Dienstag leicht verletzt worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Balkon der Dachgeschoßwohnung bereits in Vollbrand. Die Wiener Berufsrettung brachte die 36-Jährige und das Kind mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus.

Gegen 13.30 Uhr rückten über 40 Feuerwehrleute zum Brand in der Troststraße aus. Der Balkon war im fünften Obergeschoß des Mehrparteienhauses in der Troststraße aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Mutter und Tochter hatten sich selbstständig ins Stiegenhaus gerettet. Mit Atemschutz starteten die Feuerwehrleute einen umfassenden Löschangriff mit drei Leitungen. Da das Dach stellenweise nicht mehr betreten werden konnte, wurde der Brand auch von einer Plattform und einer Drehleiter aus gelöscht, schilderte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Mit speziellen Trenngeräten wurde die Dachhaut geöffnet, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Durch die aufwendigen Nachlöscharbeiten konnte der Einsatz erst gegen 16.00 Uhr beendet werden.