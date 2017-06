Lust darauf, sich ein wenig zu gruseln? Die für den Strand gedachte Fantasy-Lektüre wahr werden zu lassen? Dann stellen Sie sich vor, wie das Display an der Supermarktkassa plötzlich einfriert, der Bankomat kein Geld mehr ausspuckt, die Tankstelle kein Benzin, die Software am Flughafen ebenso runterfährt wie der Ticketautomat in der U-Bahn. Zudem verschwinden auf einmal die Webseiten der Regierung, und selbst der Radioaktivitätsmesser in einer Atomruine versagt. Stattdessen taucht auf den Schirmen überall dieselbe Nachricht auf. Rote Schrift, schwarzer Hintergrund: "Ooops, Ihre wichtigen Dateien wurden verschlüsselt." In den folgenden Zeilen wird erklärt, dass der Computer quasi gekapert wurde, es keine Möglichkeit gebe, das Werk wieder in Gang zu bringen, außer man überweise 300 Dollar in Form von Bitcoins, einer ominösen Onlinewährung.

All das geschah diese Woche in der Ukraine. Frankreichs Bahn geriet später ebenso ins Visier wie die größte Spedition der Welt oder Russlands mächtigster Ölkonzern. Betroffen war auch die EDV einiger Unternehmen in Österreich, darunter zwei hier tätige internationale Konzerne. Erst im Mai wurden bei einer ähnlichen Attacke 230.000 Computer in 150 Ländern infiziert.

Nun mag diesmal eine simple Sicherheitslücke bei Windows das Eindringen der Cyber-Würmer ermöglicht haben. Nun sind jene zum Handkuss gekommen, die auf das Updaten ihrer Systeme vergessen haben. Doch lassen wir uns davon nicht täuschen, es geht um weit mehr. Denn das in der Ukraine Geschehene beweist, dass Hacker mittlerweile in der Lage sind, die Infrastruktur eines Landes lahmzulegen. Bei früheren Attacken gelang es ihnen dort etwa, die Stromversorgung gesamter Regionen zu kappen. Besonders beängstigend ist ein Video, das von einem dieser Vorfälle kursiert. Dabei sitzt der Operator eines Energieunternehmens vor seinem Schirm. Hilflos muss er beobachten, wie per Computer-Cursor, der ohne sein Zutun über den Bildschirm scrollt, eine Turbine nach der anderen abgeschaltet wird. Bis irgendwann auch das Licht in seinem Kontrollraum erlischt und er im Dunklen sitzt. Das alles ist kein Science-Fiction-Plot, sondern zeigt, dass der Krieg von morgen heute stattfindet.

Das Ziel ist maximales Chaos, das Herbeiführen eines Ausnahmezustands, das Außerkraftsetzen aller Strukturen unserer digitalen Welt. Diesmal mögen es schnöde Erpresser sein, die die Lücken zu nutzen wissen, doch längst sind auch Hacker im Staatsauftrag aktiv. Um sie zu stoppen, braucht es keine Panzer und Granaten, sondern zweierlei: ein analoges Backup kritischer Infrastruktur sowie eine ausgefeilte Cyber-War-Strategie. Die Anfälligkeit dieser Tage beweist, wie weit wir von beidem entfernt sind.