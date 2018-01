Der CSU-Vorstand hat sich einstimmig für Koalitionsverhandlungen der Union mit der SPD ausgesprochen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte am Montag nach einer Vorstandssitzung vor Journalisten: "Ich glaube, es ist eine sehr gute Basis, jetzt in die Koalitionsverhandlungen zu gehen." Die CSU jedenfalls sei zufrieden mit dem erzielten Ergebnis der Sondierungsgespräche.

Parteichef Horst Seehofer hatte zuvor die Forderungen von Teilen der SPD nach Nachbesserungen kategorisch zurückgewiesen. Die Sondierungsgespräche von Union und SPD waren am Freitagmorgen abgeschlossen worden. In der SPD gibt es aber weiter große Vorbehalte gegen ein Regierungsbündnis mit CDU und CSU. Am 21. Jänner soll ein SPD-Sonderparteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden.