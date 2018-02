CSU-Generalsekretär: Keine Verhandlungen über Dienstag hinaus

Berlin (APA/Reuters) - CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sieht nach eigenen Worten keine Möglichkeit, die Koalitionsverhandlungen in Deutschland über Dienstag hinaus zu verlängern. "Deswegen wissen wir, dass wir heute Nacht zu einer Einigung kommen müssen. Alles andere wäre auch für die Bürger unzumutbar", sagte er am Dienstag vor der Fortsetzung der Gespräche in Berlin

Scheuer fürchtet wegen der vergleichsweise langen Suche nach einer neuen Regierung einen wachsenden Frust in der Bevölkerung. "Wir sind jetzt in die Verlängerung gegangen. Auch das führt wieder zu Unverständnis, wenn man die ein oder andere Umfrage sieht." Trotzdem müsse seriös gearbeitet werden. Die künftige Regierung müsse stabil sein. "Das geht nur, wenn eine Vorklärung erzielt wird in den harten Themen."

Zwar seien Fortschritte erzielt worden, fügte Scheuer hinzu. Er schränkte aber ein: "Trotzdem bleiben einige ganz große Themen." Man sei in der entscheidenden Phase. Der CSU-Politiker rechnet nach eigenen Worten nicht mit einem raschen Durchbruch: "Die Nacht wird lang."

Einer Insa-Umfrage für die "Bild" zufolge kommen Union und SPD nur noch auf 30,5 beziehungsweise 17 Prozent. Damit hätte das Bündnis keine Mehrheit mehr.