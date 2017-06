Creutzfeldt-Jakob-Verdacht bei verstorbenem Mann in Kärnten

Ein 60-jähriger Mann ist in Friesach (Bezirk St. Veit) vermutlich an den Folgen der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit gestorben. Heimo Wallenko von der Landessanitätsdirektion Kärnten bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage entsprechende Medienberichte. "Momentan ist das ein Verdachtsfall. Gewebe des Verstorbenen wird nun untersucht. Bis der Befund da ist, kann es aber Wochen dauern", sagte Wallenko.

Mit der Rinderseuche BSE dürfte dieser Fall aber nichts zu tun haben, betonte Wallenko: "Ich gehe davon aus, dass hier kein Zusammenhang besteht."