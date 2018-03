Der ewige Zar

Eine ganze Generation kennt nur ihn: Wladimir Putin. Russlands Präsident ist der polarisierendste Politiker des Planeten. Den einen gilt er als Dämon, anderen als Messias. Dabei trägt die Wahrheit vor seiner Wiederwahl oft Grau - und selten Schwarz-Weiß

Der Spion, der aus der Kälte kam. Ein Ex-KGB-Agent als Gefahr für die Welt. Russlands Präsident als mächtiger Manipulator. Verantwortlich für den Krieg in der Ukraine, das Grauen in Syrien und aktuell gar einen Giftanschlag auf einen ehemaligen russischen Doppelagenten in England. Ja, selbst daran, dass Donald Trump heute im Weißen Haus sitzt, soll Putin schuld sein. Setzt man so fort, schreibt sich der Rest dieser Geschichte quasi von selbst. Denn Überraschungen sind nicht zu erwarten, wenn Wladimir Putin diesen Sonntag ein viertes Mal an die Spitze Russlands gewählt wird. Bleibt nur die Frage, ob wirklich alles so einfach ist?

