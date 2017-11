Warum wollte Wais, 11, sterben?

Ein Asylwerber aus Afghanistan nahm sich in einer Flüchtlingsunterkunft in Baden das Leben. In News sprechen erstmals die Geschwister. Sie machen Behörden, Betreuern und der Polizei schwere Vorwürfe.

Die Leiche des Buben hing an zwei Gürteln. Die hatte er zuvor an dem Heizungsrohr im Zimmer befestigt und sich mit dem Kopf in die Schlaufen reinfallen lassen. Der kleine Körper war ganz schlaff, als ihn die Geschwister fanden. Stunden später starb Wais Khan in einem Wiener Spital. Er wurde elf Jahre alt.

Das Todesdrama passiert am 12. November, einem Sonntagnachmittag, in der Flüchtlingsunterkunft der Diakonie in Baden bei Wien. Im Erdgeschoss wohnt die afghanische Familie H. in fünf Zimmern. Der große Bruder, Zainullah H., 23, der die Obsorge für seine sechs Geschwister hat, kocht das Mittagessen. Als er damit fertig ist, ruft er seine Geschwister zu sich. Drei Mädchen und drei Burschen im Alter zwischen sieben und 15 Jahren. Alle kommen bis auf einen. Der elfjährige Wais bleibt allein in seinem Zimmer. Die zehnjährige Schwester Basira klopft gegen die versperrte Tür. Nichts passiert. Sie ruft seinen Namen, Wais antwortet nicht. Jetzt hämmert auch Zainullah gegen die Tür. "Was ist los? Wieso willst du nicht essen?", brüllt er durch die verschlossene Tür. Als sein Bruder noch immer nicht reagiert, rennt der 23-Jährige raus. Er ahnt Schlimmes. Er versucht, von außen durch das Fenster in das Zimmer seines Bruders zu schauen, ihn aber nicht sehen. Eine Säule versperrt die Sicht. Also wieder rein. Ein Betreuer der Diakonie kann die Zimmertür öffnen. Das Bild, das Zainullah in diesem Moment wahrnimmt, ist wie ein Schlag ins Gesicht. Er wird es nie wieder vergessen. Sein elfjähriger Bruder Wais hat sich aufgehängt.

