Wo sich Multimillionäre mit einem Nettovermögen von mehr als 30 Millionen Dollar (25,7 Millionen Euro) gerne tummeln, dort sind auch überdurchschnittlich viele erfolgreiche Auslandsösterreicher. News holt in einer dreiteiligen Serie Österreicher in den begehrtesten Millionärsmetropolen vor den Vorhang. Lesen Sie auf den folgenden Seiten Teil eins über Los Angeles, Chicago, San Francisco, Berlin.

Nicht nur "Arnie" ging nach Hollywood (siehe Seite 86). In Los Angeles ist die Liste der erfolgreichen Österreicher besonders lang. Da gibt es Wolfgang Puck, Starkoch mit Kärntner Wurzeln, der seit 23 Jahren auch bei der Oscar-Verleihung aufkocht und jetzt selbst mit einem Stern auf dem "Walk of Fame" in L. A. verewigt wurde. Regisseur und Oscar-Preisträger Stefan Ruzowitzky wohnt hier ebenso wie Schauspieler Christoph Waltz.

Wie man nach Hollywood kommt? Man schnappt sich in L.A. einfach ein Taxi. So ähnlich könnte es laufen, glaubt man dem zweifachen Oscar-Preisträger Waltz, dass er seine steile Weltkarriere tatsächlich dem Glück zu verdanken habe. Und vielleicht auch der harten Schauspielschule des Max-Reinhardt-Seminars und seiner Theaterausbildung in New York.

