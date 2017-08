Torlawine statt Sommerloch: Österreichs Frauenfußballteam versetzt die Nation in emotionalen Ausnahmezustand. Unsere Goalgetterin Nina Burger steht stellvertretend für den Erfolg - auch, weil ihr der Fußball die Kraft gab, ein bewegendes Leben zu meistern

Anfangs tschilpte das weiße Twitter-Vögelchen ja noch vergleichsweise verhalten vor sich hin. Doch mittlerweile tiriliert es im Akkord, und das fast nur in allerhöchsten Tönen. Die Nation im Allgemeinen und deren exponierteste Köpfe im Speziellen, alle, alle offenbaren sie über die sozialen Netzwerke plötzlich ihre fanatische Liebe zum Frauenfußball. Der Rasen von Holland - eine innenpolitische Spielwiese.

"Halbfinale! Sensationeller Kampf, eiserne Nerven. Gratulation, wir sind stolz auf euch“, donnert ein losgelöster Regierungschef Christian Kern ins Netz. "Was für ein spannendes Spiel & Spitzenleistung unserer Nationalelf“, setzt Herausforderer Sebastian Kurz beinahe zeitgleich nach. "Ihr seid großartig. Ganz Österreich ist stolz auf Euch!“, grätscht Heinz-Christian Strache, der Dritte im Rennen um die Kanzlerschaft, dazwischen.

Ja selbst der oberste Staatsmann, Alexander Van der Bellen, den man in den Fankurven der Stadien sonst eher selten zu Gesicht bekommt, mutiert in diesen überhitzten Tagen zum glühenden Sportsfreund: "Was für ein Match! Das Frauen-Nationalteam hat nicht nur starke Nerven, sondern auch einen unglaublich starken Teamgeist bewiesen.“

Sturmlauf der Gefühle - was war passiert? Das österreichische Frauenfußball-Nationalteam, als krasser Außenseiter ins Turnier gestartet, hat bei der Europameisterschaft in den Niederlanden den Französinnen ein 1 : 1 abgerungen; hat die Isländerinnen mit 3 : 0 ganz deutlich geschlagen; hat dann, bereits im Viertelfinale, Spanien nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen eiskalt ausgeschaltet …

