Impfen oder nicht? Über kaum ein Thema streiten Eltern so verbittert wie über diesen Nadelstich. Befürworter und Gegner - beide wollen das Beste für ihr Kind und werfen einander gegenseitig vor, Schaden anzurichten. Die persönliche Lebensgeschichte prägt die Einstellung

Jasmin F. hat Angst. Wie jedes Jahr, wenn es heißt: Die Masern gehen um. 57 Menschen sind im Jänner und Februar in Österreich bereits erkrankt. Mehr als doppelt so viele wie im ganzen Jahr 2016. Bei 29 von ihnen verlief die Krankheit so schwer, dass sie im Krankenhaus aufgenommen werden mussten. Jasmin hat Angst um ihre Töchter. Auch wenn die junge Frau aus einem Wiener Gemeindebau ihren neun und sieben Jahre alten Kindern jede im Mutter-Kind-Pass vorgesehene Impfung verabreichen hat lassen, hat ihre ältere Tochter, Tiffany, gegen Mumps, Masern und Röteln nur unzureichend Antikörper entwickelt. Ein Phänomen, das vorkommt, aber äußerst selten ist, sagt Ursula Wiedermann-Schmidt, die die Spezialambulanz für Impfungen an der Medizinischen Universität Wien leitet.

Kinder wie Tiffany sind der Grund, warum Wiedermann-Schmidt, genau wie Politiker und Ärzte, auch dieser Tage wieder an die Bevölkerung appelliert, sich unbedingt impfen zu lassen, warum die Bioethikkommission im Bundeskanzleramt ebenso wie die Neos laut über eine allgemeine Impfpflicht nachdenken und sogar der Vatikan verlautbaren lässt, dass Impfungen zur sozialen Pflicht jedes Menschen gehören. Wer sich dem verweigere, gefährde alle, die sich nicht impfen lassen können. Säuglinge, Schwangere oder chronisch Kranke.

