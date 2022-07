1.495 mit Corona infizierte Personen in Spitalsbehandlung

1.495 mit dem Coronavirus infizierte Personen haben sich am Sonntag in Spitalsbehandlung befunden, um 16 weniger als am Vortag. 87 der Patienten wurden auf Intensivstationen betreut, um sieben mehr als am Samstag. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden wurde vom Innen- und Gesundheitsministerium mit 6.965 angegeben, am Montag sollen aber "aufgrund eines regulären Wartungsfensters" Nachmeldungen erfolgen.

Sieben Personen sind seit gestern an oder mit Corona verstorben. Bisher wurden in Österreich 4.687.113 Corona-Fälle registriert, 18.999 Personen mit dem Virus sind verstorben und 4.542.478 damit Infizierte wieder genesen.