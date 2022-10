5.407 Corona-Neuinfektionen und 2.330 Covid-Kranke im Spital

Die Corona-Zahlen sind auch nach den am Sonntag veröffentlichten Daten weiter zurückgegangen. Demnach wurden am Samstag nach Angaben der AGES 5.407 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 8.667. Die 5.407 weiteren Infektionen lagen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 8.740 Neuinfektionen pro Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf unter 700 und lag bei 677,7 auf 100.000 Einwohner.

Mit 97.741 aktiven Fällen gab es um 6.205 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 5.398.512 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 5.279.877 Menschen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 11.611 als wieder gesund registriert.

Am Samstag kamen drei weitere Todesfälle hinzu, seit Pandemiebeginn starben damit 20.894 Menschen an oder mit Covid-19. Pro 100.000 Einwohner sind 231,4 Menschen seit Pandemiebeginn in Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion ums Leben gekommen.

Die AGES veröffentlichte am Sonntag auch Spitalszahlen: Demnach lagen 2.330 Patienten mit Covid-19 im Krankenhaus, um einer mehr als am Tag zuvor. 128 von ihnen wurden auf Intensivstationen versorgt, ebenso viele wie am Vortag.