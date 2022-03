Ein unmöglicher Job

Johannes Rauch weiß immerhin, was ihn erwartet. Das unterscheidet den nunmehrigen Gesundheitsminister von seinen Vorgängern: Für Rudolf Anschober war eine Pandemie im Februar 2020 genauso etwas Neues wie für fast alle übrigen Menschen in Österreich. Nach etwas mehr als einem Jahr musste er "ausgepowert" zurücktreten. Wolfgang Mückstein folgte. Er war zwar Arzt, also vom Fach, fand sich aber nie zurecht in der Politik und sah sich nach nicht einmal einem Jahr gezwungen, sich ebenfalls zu verabschieden.

Den beiden Grünen machten vor allem auch Machtfragen zu schaffen: Zu wissen, was notwendig wäre, ist das eine. Es gegen einen viel größeren Koalitionspartner sowie sechs türkise und drei rote Landeshauptleute durchzusetzen und begleitend dazu eine zunehmend Corona-müde Öffentlichkeit für unliebsame Maßnahmen zu gewinnen, das andere, das ungleich Anspruchsvollere. Zumal Österreich bis heute etwas fehlt im Umgang mit Corona: eine Strategie, die auf einem breiten Konsens beruht und die maßgebend ist für politische Entscheidungen. Eine Art Regierungsprogramm also.

Rauch hat zumindest den Startvorteil, dass ihm diese Dinge bekannt sind: Er gehört zum engsten Führungszirkel um seinen Parteichef, Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Er nimmt schon lange an vertraulichen Besprechungen teil, bei denen über Probleme und Herausforderungen gesprochen wird. Bisher war er als Landesrat aus Bregenz zugeschaltet. Jetzt ist er direkt dabei.

Durchwachsener Start

Der 62-Jährige gilt als Politprofi und Pragmatiker obendrein. Doch reicht das, um sich länger als Anschober und Mückstein halten zu können? Gleich die ersten Tage im Amt waren durchwachsen: Am 8. März wurde der Alemanne angelobt, am 9. März musste er gemeinsam mit Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) eine Entscheidung verkünden, die de facto bereits gefallen war, nämlich die Aussetzung der Impfpflicht. Zugleich begann sich ausgerechnet nach weitreichenden Lockerungen eine fünfte Welle mit so vielen Infektionen und Absonderungen wie noch nie aufzubauen. Und schließlich erteilte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) Rauchs Ansinnen, Gratistests beizubehalten, eine Absage. Das war ein bisschen viel und erinnerte auch schon an die Leiden bisheriger Gesundheitsminister, die Getriebene waren oder die Widerstände von türkiser Seite erfuhren, sobald sie abweichende Vorstellungen verfolgten. Immerhin: Bei den Gratistests konnte er letzten Endes erreichen, dass insgesamt zehn per Person und Monat bleiben. Ein Kompromiss.

» In vier Bundesländern wird in einem Jahr gewählt. Außer FPÖ- und MFG-Funktionären will dort niemand über Corona, geschweige denn die Impfung reden «

Gesundheitsminister sind selbst in einer Pandemie alles andere als mächtig. In der Regierung bringen sie es allein nicht weit. Dem Kanzler obliegt die Koordination innerstaatlicher Maßnahmen. Es ist daher wichtig, dass die beiden ein Team bilden. Zu Beginn der Coronakrise hat das zwischen Anschober und dem damaligen Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP) auch prächtig funktioniert. Gemeinsame Linie war es, das Infektionsgeschehen zu bekämpfen - koste es, was es wolle. Nach wenigen Monaten gingen die beiden jedoch getrennte Wege. Eine Begründung dafür hält sich hartnäckig: Kurz habe es geschmerzt, plötzlich über schlechtere Umfragewerte als Anschober zu verfügen. Bestätigen lässt sich das nicht. Fakt ist, dass Kurz zunehmend selbst in die Rolle des Gesundheitsministers schlüpfte und die Pandemie etwa viel zu früh für beendet erklärte.

Gegen die Länder geht nichts

Zugesetzt hat dem Grünen Anschober außerdem, dass er sich bei den Ländern nicht durchsetzen konnte: Als er vor einem Jahr Beschränkungen für Tirol wollte, kam von dort eine Warnung, die der österreichischen Realverfassung entspricht: Im Sinne von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) protestierten Abgeordnete und kündigten an, ihre Position notfalls "auch in Wien in aller Klarheit zu vertreten". Das wirkte. Hätten sie Ernst gemacht, wäre die türkis-grüne Mehrheit im Nationalrat gefährdet gewesen -und damit auch der Fortbestand der Koalition.

Davon bleibt die Erkenntnis, dass ein Gesundheitsminister zwar die Möglichkeit hat, dem Landeshauptmann eines größeren Bundeslandes etwas aufzuzwingen, ja dass er im Sinne seiner Verantwortung sogar dazu verpflichtet sein könnte, um zum Beispiel einen Kollaps der Spitäler zu verhindern, dass er damit aber riskiert, sein Amt zu verlieren.

Positiv formuliert verweist das darauf, dass Politik große Kunst ist: Wie gelingt es, entscheidende Leute umzustimmen? Eine Möglichkeit ist, über die Öffentlichkeit Druck zu erzeugen. Wenn eine Mehrheit der Bevölkerung überzeugt werden kann, werden letztlich auch die meisten Regierenden einlenken, egal, auf welcher Ebene. Anschober und Mückstein fehlte das Talent dazu, Rauch muss erst zeigen, ob er das hat.

Machtzentrale Kanzleramt

Gerade er wird darauf angewiesen sein: Unter seinem Vorgänger ist die Führung der Corona-Politik mehr und mehr ins Kanzleramt zu Karl Nehammer (ÖVP) gewandert. Dort ist seit Dezember die "Gesamtstaatliche Krisenkoordination" (GECKO) angesiedelt. Sie bereitet alle wesentlichen Entscheidungen vor. Auch die Mitglieder der Kommission, die de facto über die Umsetzung der Impfpflicht befindet, sind von Nehammer ausgewählt worden. Von daher ist der Gesundheitsminister ein Stück weit zu einem Staatssekretär degradiert, der bloß ein ausführendes Organ ist.

Die Impfpflicht wird aus heutiger Sicht die heftigste Geschichte für Johannes Rauch. Er selbst gehört zu denen, die sie noch nicht abgeschrieben haben. Er ist der Überzeugung, dass es im nächsten Herbst und Winter mit möglicherweise neuen Virusvarianten darauf ankommen wird, dass fast alle geimpft sind. Das zu erreichen, ist jedoch schwer bis unmöglich.

Die Impfpflicht ist Teil einer gescheiterten Coronapolitik: Experten wie der Verhaltenswissenschaftler Florian Spitzer vom "Institut für Höhere Studien" (IHS) hatten schon vor eineinhalb Jahren darauf hingewiesen, dass es nicht reiche, genügend Impfstoff bereitzustellen. Man müsse sich außerdem überlegen, wie man die vielen impfkritischen Menschen in Österreich dafür gewinnen könnte. Das ist jedoch verabsäumt worden - zunächst auch von Anschober, dann von Mückstein.

Als im Herbst eine weitere Infektionswelle durchs Land zog, begann man, mit Druck zu arbeiten. Das war verhängnisvoll: Gerade in einem so sensiblen Bereich wie Gesundheit löst das bei Zögerlichen eher eine verhärtete Abwehrhaltung aus. Sie verweigern sich ganz. Was diese These stützt, ist folgendes: Als Mitte November 2021 ein Lockdown für Ungeimpfte kam, ging die Zahl der Erstimpfungen schlagartig zurück. Als Anfang Februar das Gesetz über die Impfpflicht wirksam wurde, blieb sie verschwindend klein. Zuletzt ließen sich pro Tag im Schnitt noch 0,01 Prozent der Bevölkerung impfen. Das entspricht ein paar Hundert Leuten, obwohl weit über eine Million noch immer nicht geimpft sind.

» Indem man die Impfpflicht fixiert hat, hat man den Hammer ausgepackt, hat vermutlich Leute verloren, die vielleicht bereit gewesen wären, sich impfen zu lassen «

Wie Rauch unter diesen Umständen mit oder ohne Pflicht eine ausreichend hohe Durchimpfungsrate bis zum Herbst zusammenbringen könnte, ist ein Rätsel: "Indem man die Impfpflicht fixiert hat, hat man den Hammer ausgepackt, hat vermutlich Leute verloren, die vielleicht bereit gewesen wären, sich impfen zu lassen", sagt Spitzer.

Wahlkampf statt Impfkampagne

Das ist nicht das einzige Problem, das Rauch lösen muss: Wenn er die Impfpflicht aktivieren möchte, braucht er bundesweit die Bereitschaft, Ernst zu machen und im Falle des Falles sehr viele Menschen zu bestrafen. Ohne Impfpflicht sind vom Boden- bis zum Neusiedlersee mehr denn je breit angelegte Impfkampagnen nötig. Impfen muss so oder so wieder zum großen Thema gemacht werden.

Doch das ist etwas, was besonders in Niederösterreich, Kärnten, Salzburg und Tirol gescheut wird: Dort laufen die Vorbereitungen für Landtagswahlen an, die spätestens in einem Jahr stattfinden werden. Außer FPÖ- und MFG-Funktionären will da niemand über Corona, geschweige denn die Impfung reden. Allen steckt noch immer die Gemeinderatswahl im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs vom Jänner in den Knochen. Das war laut ÖVP-Bürgermeister Werner Krammer "die erste Impfpflicht-Wahl": Seine Partei verlor ein Drittel ihres Stimmenanteils und musste sich mit 41,3 Prozent begnügen, MFG schaffte auf Anhieb 17,1 Prozent.

Johannes Huber, Journalist und Blogger zur österreichischen Politik, www.diesubstanz.at