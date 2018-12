COP24 - Entscheidende Phase: Spitzenpolitiker sollen Lösungen finden

Die Weltklimakonferenz COP24 in Polen geht nach holprigem Start in die entscheidende Phase. Wo Verhandlungen zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens auf Fachebene stocken, sollen bis Freitag Spitzenpolitiker Lösungen finden. Nach Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der zu Beginn seine Klimainitiative präsentiert hat, reiste am Sonntag Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) nach Katowice.

Seit einer Woche verhandeln Vertreter aus fast 200 Ländern über Regeln für die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015, das zum Ziel hat, die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten. Das Regelwerk soll Berichte und Pläne der Staaten vergleichbar und transparent machen. Geplanter Abschlusstag ist der kommende Freitag - oft dauern Klimakonferenzen aber länger etwas als geplant. Heute Montag wollen Minister und Staatssekretäre eine Bilanz der bisherigen Klimaschutz-Bemühungen ziehen, deren Ziel eine Nachschärfung der Zusagen ist, und über Finanzhilfen für Entwicklungsländer sprechen.