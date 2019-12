Marianne Sayn-Wittgenstein-Sayn feiert ihren 100. Geburtstag. Ihr Jungbrunnen: vor dem Abendmahl ein Sherry, vor dem Schlafengehen ein Glaserl Rotwein.

Marianne Fürstin z u Sayn-Wittgenstein-Sayn feiert am 9. Dezember ihren 100. Geburtstag -und das bei bester Gesundheit. "Die Augen sehen nicht mehr so gut und meine Beine sind ein wenig schwach. Ich gehe aber dennoch täglich eine Stunde mit meinem Wägelchen spazieren", erzählt die rüstige, vielleicht rüstigste, Jahrhundert-Österreicherin. Das erreichen des hohen Alters verdankt sie, so sagt sie, einem "glücklichen, erfüllten Leben -und natürlich den Genen":"Ich bin eines von neun Geschwistern, und bis auf eines leben sie alle noch."

