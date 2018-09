Beim "Aufsteirern" in Graz vor einer Woche trug Conchita kein Dirndl. Tracht liebt sie trotzdem.

Als Gasthauskind aus dem Ausseerland, geht das gar nicht anders, wie die Sängerin erzählt. „Dort ist Tracht ja nichts Besonderes. Am Sonntag hat man das Dirndl an und mein Papa hat zum Arbeiten immer eine Lederhose an. Ich trage auch gern Tracht.“

© imago/SKATA Bei den Amadeus Austrian Music Awards im Jahr 2012 trug Conchita ein Dirndl am Red Carpet

Nur für ihre Bühnenauftritte, wie jenen mit den Grazer Philharmonikern findet Tom Neuwirth, alias Conchita, einen Trachtenlook unpassend. In Graz präsentierte sie ihre neue CD „From Vienna With Love“, hingebungsvolle Balladen inszeniert gemeinsam mit den Wiener Symphonikern. „Da habe ich auch gar keine besondere Erklärung dafür, das passt nicht zusammen, so wie ich auch nicht in einer Bühnenrobe in den Supermarkt einkaufen gehe.“

Aus Liebe: Handgenähtes Dirndl für die Mama

Trachtenveranstaltungen besucht sie hingegen freilich standesgemäß im „Wiesn-Look“, diesen Sommer waren es schon drei, im Herbst werden noch einige folgen. Conchita: „Das macht ja auch Spaß! Und für mich als Modeschüler hat Tracht eine besondere Faszination. Meiner Mama habe ich zum Beispiel ein Ausseer Dirndl genäht – komplett mit der Hand. Auf das bin ich voll stolz.“

© APA/GEORG HOCHMUTH Tracht der etwas anderen Art: Am diesjährigen Life Ball trat Conchita als Maria von Trapp auf

Zum Oktoberfest nach München hat sie es bis dato noch nicht geschafft. Es scheint auch einiger Vorbereitungen zu bedürfen, sollte es einmal soweit kommen. „Ich habe gehört man stellt sich mindestens zwei Stunden an um reinzukommen, dann trinkt man mindestens 1 Kilo Bier, dann steht man am Klo an. Das stell ich mir stressig vor“, überlegt Conchita laut. „Ich frage mich auch wie die das schaffen, weil dort geht man ja gleich das ganze Wochenende lang hin. Macht man da Dialyse zwischendurch? Ich würde maximal einen Abend schaffen und danach müsste ich auf Kur gehen!"