Manchmal scheitert die Völkerverständigung an der Bürokratie: Eigentlich hätte am Freitagabend Österreichs Popstar Conchita gemeinsam mit dem syrischstämmigen Trio Basalt beim renommierten Edinburgh International Festival auftreten sollen - als Teil des europaweiten Projekts "New European Songbook". Die Behörden verweigerten Basalt nun aber die Visa - und Conchita cancelt das Konzert.

"Es tut uns allen sehr leid, weil wir uns auf den Auftritt gefreut hatten", teilt die ESC-Gewinnerin auf ihrer Facebook-Seite mit, nachdem die britischen Behörden den drei Basalt-Musikern Amjad Khaboura, Noor Eli Khoury und Almonther Alshoufi, die seit über zwei Jahren in Österreich leben, das Einreisevisum verweigert haben.

Eigentlich hätten Conchita und die Band unter anderem ihren Song "Small House" präsentieren sollen, der auf Arabisch und Englisch gesungen wird. Dieser entstand als Teil des in Österreich vom ORF verantworteten New European Songbook, der dritten Ausgabe eines internationalen Projekts, das 2015 mit "Songbook - Klassisches Lied trifft Videoclip" seinen Ausgang nahm und im Vorjahr mit "New Shakespeare Songbook" seine Fortsetzung fand. Das übergeordnete Motto war heuer die Integration und der kulturelle Austausch, weshalb nationale Musikgrößen gemeinsam mit Kollegen, die Migrationshintergrund haben, einen Song einspielten. Kooperationspartner des ORF ist neben Sendeanstalten in Frankreich, Deutschland, Portugal und der Schweiz die BBC.

Lieder sollten bei Festival präsentiert werden

Auf deren Initiative hin hätten die einzelnen Lieder des New European Songbooks nun in einem zweiteiligen Programm am Freitag und Samstag beim International Festival im schottischen Edinburgh präsentiert werden sollen. Entsprechend fassungslos zeigte sich Festivaldirektor Fergus Linehan angesichts des Vorgehens der Behörden gegenüber der Zeitung "The Scotsman": "Es ist besonders schmerzlich angesichts des symbolischen Werts dieses Konzerts." Das letzte Wort sei hier noch nicht gesprochen: "Wenn wir es diesen August nicht schaffen, werden wir sie 2018 wieder einladen. Wir geben nicht auf!" Die britische Einreisebehörde verweigerte hingegen mit dem Verweis, zu Einzelfällen generell keine Stellung zu beziehen, gegenüber dem Blatt einen Kommentar.

"Unsere erfolgreiche internationale Initiative überwindet Grenzen - trotz des negativen Einreisebescheids seitens der britischen Behörden", unterstrich der zuständige ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl angesichts der Causa: "Auch wenn Basalt und Conchita leider nicht physisch in Edinburgh anwesend sein können, sind sie mit einer Videobotschaft und der Premiere des Videos zum Song 'Small House' beim renommierten Festival präsent." So erlebt immerhin der von Luzi Katamay gestaltete Videoclip am Abend seinen Auftritt. In Österreich wird der "Kulturmontag" das New European Songbook im Oktober ausführlich vorstellen und dazu eine Doku zur Genese des Gesamtprojekts zeigen.