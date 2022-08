Comedy-Ikone Steve Martin denkt über Karriereende nach

Der US-Komiker Steve Martin denkt über ein Karriereende nach Abschluss seiner aktuellen Projekte nach. Das erzählte der 76-Jährige dem Branchenmagazin "Hollywood Reporter", das am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlicht wurde. "Wir waren sehr glücklich, einfach nur die Live-Show zu machen", sagte Martin über seine laufende Tournee "You Won't Believe What They Look Like Today!" mit dem langjährigen Freund und Kollegen Martin Short.

"Es mag ein natürliches Ende geben - jemand wird krank, jemand kann einfach nicht mehr -, aber ich würde es nicht ohne Marty machen." Ebenso könne seine Rolle in der Hulu-Serie "Only Murders in the Building", in der er ebenfalls an der Seite von Short auftritt, seine letzte bleiben. "Wenn diese Fernsehshow vorbei ist, werde ich mir keine anderen suchen. Ich werde mich nicht um andere Filme bemühen. Ich will keine Cameos machen. Das ist es, seltsamerweise."

Stattdessen wolle er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. "Ich habe ein Familienleben, das wirklich Spaß macht", sagte Martin. "Jetzt einen Film zu drehen, irgendwo anders zu leben, dazu bin ich nicht mehr bereit. Ich kann nicht für drei Monate verschwinden." Seine Frau sei dennoch skeptisch, ob er nicht doch noch ein neues Projekt finde.

Martin begann seine Karriere als Stand-up-Comedian. Später trat er in verschiedenen Comedy-Shows auf und drehte Filme wie "Reichtum ist keine Schande" und "Vater der Braut". 2013 erhielt er den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk. Martin ist zum zweiten Mal verheiratet und hat eine neunjährige Tochter.