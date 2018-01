Listengründer Peter Pilz hat sich rund drei Monate nach seinem Rücktritt entschieden, wieder in den Nationalrat zurückkehren zu wollen. Doch nicht nur wegen sexueller Belästigung, auch wegen älterer Vorwürfe, vor denen ihn bisher die Immunität geschützt hat, drohen Pilz Konsequenzen.

Die Aufregung um die geplante Rückkehr von Peter Pilz in den Nationalrat ebbt nicht ab. Anfang November war der ehemalige Grünen-Politiker, kurz nachdem er mit seiner eigenen Liste den Sprung ins Parlament geschafft hatte, überraschend wegen Vorwürfen sexueller Belästigung zurückgetreten. Zwei Frauen hatten ihn beschuldigt, sich ihnen ungewollt genähert zu haben. Doch nun will Pilz wieder zurück – es es brauche ihn nämlich unbedingt als Aufdecker und parlamentarischen Gegenspieler der schwarz-blauen Regierung. Bei seinem Rücktritt hatte er ein Comeback noch ausgeschlossen.

Demnächst Einvernahmen zu Grapsch-Vorfall

Obwohl sich die Abgeordneten der Liste Pilz einstimmig für die Rückkehr des Parteigründers ausgesprochen hatten, scheint auch unter ihnen die Freude nicht grenzenlos zu sein. Denn damit Pilz wieder ein Mandat erhält, muss jemand anderes auf das seine verzichten. Und dafür hat sich bisher niemand freiwillig gemeldet. Gezwungen werden können die Abgeordneten nicht. Daher könnte der Wiedereinzug ohnehin noch etwas dauern, bis zum Sommer oder auch länger. Dem "Kurier" sagt Pilz am Dienstag überhaupt: "Wenn keiner Platz macht, muss ich damit leben". Intern dürfte es wegen der Verzichtsfrage aber ziemlich rumoren.

Peter Pilz bestreitet alle Vorwürfe gegen ihn und verweist darauf, nicht angeklagt oder verurteilt worden zu sein. Wie aber das "ZiB Magazin" am Dienstag berichtete, ist das Ermittlungsverfahren wegen eines Vorfalls am Forum Alpbach 2014 noch am Laufen. Pilz soll dort vor mehreren Zeugen betrunken eine Frau begrapscht haben. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat deshalb das Landeskriminalamt mit Ermittlungen beauftragt, und demnächst soll es zu dem Fall auch erste Einvernahmen geben. Es könnte aber sein, dass die Tat bereits verjährt ist (die Verjährungsfrist beträgt bei "einfacher" sexueller Belästigung nur ein Jahr). Und der sogenannte "Pograpsch-Paragraph" trat erst 2016 in Kraft.

Offene Verfahren könnten wieder aufgenommen werden

Bezüglich der Vorwürfe einer langjährigen Mitarbeiterin von Pilz, er habe sie über längere Zeit hindurch belästigt, prüft die Staatsanwaltschaft Wien, ob ein Anfangsverdacht vorliegt. Doch auch aus ganz anderen Ecken drohen Pilz juristische Probleme – zumindest dann, wenn er nicht bald wieder ins Parlament einzieht. Denn in der Zeit zwischen 1999 und 2017 bewahrte ihn seine parlamentarische Immunität insgesamt elf mal vor Strafverfahren, etwa wegen übler Nachrede, Verletzung des Amtsgeheimnisses, Beleidigung oder verbotenen Veröffentlichungen, berichtet die "Presse".

Gegen aktive Abgeordnete darf durch Polizei oder Staatsanwaltschaft nur ermittelt werden, wenn der Immunitätsausschuss des Nationalrats zustimmt, was dieser bei Pilz stets verweigert hat. Nun könnten diese Verfahren aber wieder aufgenommen werden, falls Pilz nicht bald erneut im Parlament sitzt. Sie wurden nicht eingestellt, sondern quasi nur "pausiert". FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky nannte Pilz deshalb einen "Justizflüchtling". Auch in den aktuellen Verfahren wegen sexueller Belästigung wäre Peter Pilz bei einer Rückkehr durch die Immunität geschützt. Hier ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass ihn der zuständige Ausschuss "ausliefert", also die Ermittlungen erlaubt.

Soll Peter Pilz zurückkehren?

"Soll Peter Pilz in den Nationalrat zurückkehren?" so die Frage einer am Dienstag durchgeführten News-Umfrage. Die Antwort fiel nicht ganz so deutlich aus. 53,78% beantworteten die Frage mit "Ja, Österreich braucht einen Aufdecker wie Pilz in der Opposition"; gegen eine Rückkehr sprachen sich 46,22% aus. "Nein, er hat im Nationalrat nichts verloren, solange die Vorwürfe nicht geklärt sind", so die Antwortmöglichkeit.